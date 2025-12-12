ABD, “Los Choneros” çetesinin lideri “Churron” lakaplı Francisco Manuel Bermudez Cagua’nın yakalanmasına yardım edecek bilgi sağlayanlara 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. Cagua’nın kokain dağıtımı ve silahlı uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından arandığı ve hâlâ firari olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Churron" lakabını kullanan Bermudez Cagua'nın daha önce 2 diğer çete elebaşıyla New York'taki bir mahkemece kokain dağıtmak ve silahlı uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunduğu anımsatıldı.

Mahkeme tarafından suçlanan 2 kişinin tutuklandığı ancak Bermudez Cagua'nın hala "adaletten kaçtığı" ifade edildi.

5 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULDU

Los Choneros'un Ekvador'da kilit kokain rotalarını kontrol ettiği öne sürülen açıklamada, Bermudez Cagua'nın yakalanması için bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

