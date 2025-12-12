Balıkesir’in Karesi ilçesinde 16 yaşındaki Batuhan Badak, halasının oğlu ile birlikte topladığı mantarlardan ‘köygöçüren’ mantarını çiğ olarak tüketti. Tüketimin ardından kısa sürede ciddi sağlık sorunları yaşayan Batuhan’ın karaciğeri iflas ederken acil olarak karaciğer nakline alındı. Nakil işlemi sırasında babası Kenan Badak, karaciğerinin yüzde 68’ini oğluna bağışlayarak hayata tutunmasını sağladı. Yaşanan olay sonrası kamuoyunca ''Köygöçüren nedir, nerelerde var? Köygöçüren mantarı zehirlenme belirtileri neler?'' soruları araştırılmaya başlandı.

28 Kasım’da Şamlı mevkisinde mantar toplamak için ormana giden Batuhan ve Erdoğan Demirparmak, buldukları Köygöçüren mantarlarından birini çiğ olarak tüketti. Akşam saatlerinde mantarları mangalda pişirip yiyen ikili, ilk belirtileri ertesi gün yaşamaya başladı.

Köygöçüren nedir, nerelerde var? Köygöçüren mantarı zehirlenme belirtileri neler?

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Balıkesir Şehir Hastanesi’ne başvuran gençler, ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. Şikayetler devam edince tekrar hastaneye getirilen Batuhan yoğun bakıma alındı. Peki, Köygöçüren nedir, nerelerde var? Köygöçüren mantarı zehirlenme belirtileri neler?

Köygöçüren nedir, nerelerde var? Köygöçüren mantarı zehirlenme belirtileri neler?

KÖYGÖÇÜREN NEDİR, NERELERDE VAR?

Köygöçüren mantarı bilimsel adıyla Amanita phalloides, halk arasında “evcikkıran” olarak da biliniyor. Son derece zehirli olan Köygöçüren mantarı Türkiye’de görülen mantar zehirlenmelerinin büyük kısmında pay sahibi.

Genellikle yaz sonu ve sonbahar aylarında ormanlık alanlarda ortaya çıkan ve 20-25 gram tüketimi bile ölümcül olabilen Köygöçüren mantarı için uyarılar veriliyor.

İLGİLİ HABERLER SAGLİK Ormandan topladığı mantar canına mal oluyordu: Babası hayatını kurtardı

Köygöçüren nedir, nerelerde var? Köygöçüren mantarı zehirlenme belirtileri neler?

Zehirli Köygöçüren mantarı ülkemizde en çok İstanbul, Bolu, Kastamonu ve Giresun çevresinde rastlanıyor. Renkleri ve görüntüsü nedeniyle doğadan toplayan kişiler tarafından sıklıkla yanlışlıkla tüketilerek zehirlenmelere yol açıyor.

Köygöçüren nedir, nerelerde var? Köygöçüren mantarı zehirlenme belirtileri neler?

KÖYGÖÇÜREN MANTARI ZEHİRLİ Mİ, BELİRTİLERİ NELER?

Köygöçüren mantarı oldukça zehirli bir türdür ve tüketilmesi kısa sürede karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Zehrinin etkisi sindirildikten 8-12 saat sonra kendini gösterir.

İlk belirtiler arasında bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı bulunur. Zehirlenme ilerledikçe karaciğer yetmezliği gelişebilirken acil müdahale edilmezse ölüm riski yüksek olur. Günümüzde köygöçüren zehrine karşı etkili bir ilaç bulunmamakla birlikte, tedavide silibinin enjeksiyonu uygulanabiliyor.

Uzmanlar doğadan toplanan mantarların kesinlikle çiğ tüketilmemesi ve tanınmayan mantarlardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER SAGLİK Zehirli mantar alarmı: bir lokması tüm aileyi hastanelik edebilir

Haberle İlgili Daha Fazlası