Esad rejiminin devrilmesinin ardından kayıplara karışan üst düzey isimlerin izleri farklı ülkelerde ortaya çıktı. Moskova’daki gizli daireler, lüks yaşamlar ve sessiz sürgünler, savaş suçlarıyla suçlanan eski rejimcilerin nasıl korunduğu sorusunu gündeme taşıdı. Kaçanlar, saklananlar ve hâlâ hesap vermeyenler…

Suriye’de geçen yıl devrilen Beşar Esad rejiminin bazı elebaşları, farklı ülkelerde gizlenerek yaşamlarını sürdürüyor.

New York Times, Esed liderliğindeki Baas rejiminin çökmesiyle ortadan kaybolan eski rejim elebaşlarının akıbetini araştıran bir haber yayımladı.

Habere göre, devrik Esad'a en yakın güvenlik danışmanlarından Ali Memluk, masrafları Rusya tarafından karşılanan Moskova’daki bir dairede yaşıyor ve çoğu ziyaretçiyi kabul etmiyor.

Rejimin uyuşturucu imparatorluğunda kilit isimlerden sayılan Gassan Bilal, Moskova'da bulunuyor ve ailesinin İspanya’dan Dubai’ye uzanan "rahat yaşamını" finanse etmeyi sürdürüyor.

Ülkeyi kargo uçaklarıyla terk eden ve Rusya'da askeri lojmanlara yerleştirilen bazı yetkililer ise daha zor şartlar altında yaşıyor. Sistematik işkence ve infazla suçlanan Hava Kuvvetleri İstihbarat Direktörü Cemil Hasan'ın da bu kişiler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Eski rejim mensuplarından ve Suriye'de silahsız göstericilere ateş açılması emrini verdiği iddia edilen Cemal Yunus ise Moskova'da skuter sürerken görüldü.

Rejimin eski Savunma Bakanı Ali Abbas ve eski Genelkurmay Başkanı Abdülkerim İbrahim, Moskova’daki lüks bir alışveriş merkezinde gezerken görüldü.

Esad rejiminin sivillere karşı toplu katliamlarını yaptığı iddia edilen eski Tümgeneral Avs Aslan ise Moskova'nın doğusundaki Kazan şehrine gönderildi. Ancak Aslan, aylar sonra Moskova'daki bir dairede yeniden ortaya çıktı.

Rus yetkililer, ülkede yaşayan Esad rejimi elebaşlarıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

BAZI İSİMLER BAŞKA ÜLKELERE GİTTİ

Devrik rejimin bazı elebaşları ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan’a gitti. Bazıları ise Suriye’den hiç ayrılmadı ve saklanarak hayatlarını devam ettiriyor.

Bunlardan eski İçişleri Bakanı ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı 68 yaşındaki Muhammed el-Rahmun'un yaşamını körfez ülkelerinde sürdürdüğü iddia edildi.

Suriyeliler arasında sistematik işkence ve zorla kaybetme vakalarıyla bilinen "Filistin Şubesi"nin bir dönem başında olan ve rejim düşmeden emekli olan eski General Yasin Dahi ise Dubai'de sağlık ve mali sorunlarla uğraşıyor.

Yaşamına Suriye'nin başkentinde devam eden Baas rejiminin kimyasal silah programını geliştiren merkezinin eski direktörü Emr el-Armanazi ise geçmişi hakkında konuşmayı reddederek, "vicdanının rahat olduğunu" belirtti.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, rejim elebaşlarına dokunulmazlık tanınmadığını kaydederken üst düzey isimlerin durumu ve suç soruşturmalarına ilişkin detaylı sorulara cevap vermedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası