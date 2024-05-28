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Hindistan'da taş ocağı faciası! 15 işçi öldü, kayıplar aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan, Toprak Kayması, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen toprak kayması, taş ocağında çökmeye neden oldu. İlk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi ise kayıp.

Hindistan'da bir süredir etkili olan Remal siklon fırtınası ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Mizoram eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında bir taş ocağı ise çöktü.

The Indian Express'in haberine göre; yetkililer, toprak kayması sırasında çöken taş ocağında ilk belirlemelere göre 15 işçinin hayatını kaybettiğini ve birçok işçinin de kayıp olduğunu belirtti.

11 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

NDTV'nin aktardığına göre; hayatını kaybeden 11 işçinin cesedine ulaşıldığı belirtilirken, Polis Genel Müdürü (DGP) Anıl Shukla, "Enkaz altında kalan insanları kurtarmak için her türlü çaba sürüyor. Ancak yoğun yağışlar operasyonları etkiliyor" dedi.

Bölgedeki okullar kapatılırken, hükümet ise çalışanlarından evden çalışmalarını istedi. Yetkililer, bazı otoyolların ve ana yolların da heyelan nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Bangladeş kıyıları ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklon fırtınası, sağanak ve şiddetli rüzgarlar getiriyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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