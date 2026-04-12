Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yılan ısıran 14 yaşındaki bir çocuk, tıbbi tedaviler yerine “nehre batırma” inanışına başvurulması nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi tarafından 12 saat boyunca Ganj Nehri’nde tutulan çocuk, zamanında panzehir tedavisi alamadığı için kurtarılamadı.

Hindistan'ın Amroha bölgesinde, geleneksel inanışların tıbbi tedavilerin önüne geçmesi bir çocuğun canına mal oldu. Yılan sokması sonrası hastaneye yetiştirilmesi gereken 14 yaşındaki çocuk, ailesinin "geleneksel tedavi" yöntemini seçmesi sonucu zamana karşı yarışı kaybetti.

Hindistanda yılan faciası! Ganj Nehrinde 12 saat bekletilen talihsiz çocuk hayatını kaybetti

12 SAAT BOYUNCA ZEHRİN TEMİZLENMESİNİ BEKLEDİLER

Olayın ardından panikleyen aile üyeleri, tıbbi yardım çağırmak yerine bölgedeki yaygın bir inanışa yöneldi. Zehrin temizleneceği düşüncesiyle çocuğu Ganj Nehri'ne götüren aile, küçük çocuğu tam 12 saat boyunca nehir sularına daldırarak bekletti.

Uzmanlar, yılan ısırıklarında ilk dakikaların kritik olduğunu vurgularken, bu süreçte çocuğun maruz kaldığı zehrin tüm vücuduna yayıldığı belirtildi. 12 saatin sonunda durumu kötüleşen talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Yetkililer, benzer vakalarda tek çözümün acil tıbbi müdahale ve panzehir kullanımı olduğu konusunda halkı yeniden uyardı.

