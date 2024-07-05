Hizbullah ve Kassam Tugayları'ndan peş peşe saldırı! Çok sayıda İsrail askeri öldü

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Lübnan ve Gazze'den gelen saldırılarla köşeye sıkıştı. Peş peşe saldırılarda çok sayıda İsrail askeri öldü.

Kassam Tugayları'ndan İsrail'in karargahına saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları'ndan İsrail'in karargahına saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arzımevud hayalleri uğruna Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bir yandan Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerinin, diğer yandan Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırılarıyla darmaduman oldu. Saldırılarda en az 10 İsrail askeri öldü, çok sayıda yaralı var.

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERİ MEVZİLERİNİ VURDU

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırına yakın noktalarda bulunan İsrail'e ait bazı askeri mevzilere saldırılar düzenlediğini bildirdi. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın İsrail işgali altındaki Kefr Şuba tepelerinde yer alan Es-Summaka ve Er-Ramsa mevkilerinin hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın Ramya beldesinin karşısında yer alan askeri noktalara top atışları yapıldığı ve İsrail'in sınıra yakın noktalardaki bazı askeri hedeflerinin vurulduğu kaydedildi.

GAZZE'DE 10 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun karadan girdiği Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda 10 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binanın roketle hedef alındığı ayrıca binaya doğru ilerleyen direniş güçlerinin, İsrail askerlerini sıfır mesafeden vurduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail helikopterlerinin ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek için müdahale ettiği kaydedildi.