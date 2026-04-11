Dünya diplomasisinin kalbi Temmuz ayında Beştepe’de atacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Berendsen, 7-8 Temmuz’da Beştepe’de düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi öncesi, Hollanda’nın Türkiye ile iş birliğini derinleştirme arzusunu dile getirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, göreve gelmesinin ardından düzenlediği ilk Ankara ziyaretinde Türkiye'ye dair önemli mesajlar verdi.

ANKARA'DA NATO ZİRVESİ HAZIRLIĞI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Berendsen, Türkiye’yi "NATO’nun güney kanadındaki kilit müttefik" olduğunu açıkladı.

Hollandalı Bakan Türkiye’nin kapısını çaldı! "Sizden vazgeçemeyiz"

Görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara Beştepe Başkanlık Kompleksi'nde düzenlenecek olan NATO Zirvesi oldu. Berendsen, bu zirvenin müttefikler arasındaki birliği ve yük paylaşımını göstermek adına tarihi bir fırsat olacağına değindi.

Hollandalı Bakan, Avrupa’nın savunma konusunda daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunun da altını çizdi:

"Türkiye, NATO’nun güney kanadının kilit noktası ve ittifakın bu bölgesindeki istikrarı destekleyen vazgeçilmez bir müttefiktir. Özellikle terörle mücadele çabaları ve geniş kapsamlı bölgesel güvenlik açısından Ankara'nın üstlendiği rol hayati önem taşıyor."

"2026 ANKARA ZİRVESİ BİRLİK İÇİN BİR FIRSAT"

Temmuz 2026'da Beştepe'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne değinen Berendsen, müttefiklerin sorumluluk paylaşımına dair konuştu:

"Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO zirvesi, ittifakın birliğini göstermek ve müttefikler arasında yük paylaşımını güçlendirmek için önemli bir fırsat olacak. Hollanda dahil Avrupalı müttefikler, ABD’nin daha adil yük paylaşımı çağrılarına cevap olarak daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır"

Bölgesel gerilimlere değinen Berendsen, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından yaşanan belirsizlikten endişe duyduklarını dile getirdi.

"ABD-İran ateşkesinin ardından gerginliğin yeniden tırmanıp tırmanmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki insani durum endişe verici. Uluslararası toplum, yardım ulaştırılması için baskı yapmaya devam etmelidir. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa için büyük bir güvenlik riski olmayı sürdürüyor."

Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşını Avrupa için "en büyük güvenlik riski" olarak nitelendiren Berendsen, NATO’nun sadece Avrupa değil, ABD’nin kendi çıkarları için de hayati olduğunu ifade etti. Hollanda’nın Ankara ile iş birliğini derinleştirmek istediğini belirten Bakan, "Daha güvenli bir ortak gelecek için Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz" mesajını verdi.

