ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle başlayan ve CENTCOM’un "kuş uçurtmama" sözü verdiği Hürmüz ablukasında ilk delik açıldı. ABD yaptırım listesinde olan bir şirkete ait Çin menşeli kimyasal tankeri "Rich Starry", Washington’ın tehditlerine rağmen Boğaz’dan geçiş yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) dün TSİ 17.00 itibarıyla İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukası, ilk ciddi sınavıyla karşılaştı. Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic verilerine göre, Çin menşeli "Rich Starry" adlı orta menzilli kimyasal tankeri, ablukanın en sıkı olduğu saatlerde Hürmüz Boğazı’nı kullanarak yoluna devam etti.

SAHİBİ ABD’NİN KARA LİSTESİNDE

Rich Starry"nin sahibinin halihazırda ABD yaptırımlarına tabi olan bir şirket olduğu bilinmekte. Gemi genellikle kimyasal taşımak için kullanılıyor ve orta menzilli bir tanker olduğu düşünülüyor.

TRUMP "VURURUZ" DEMİŞTİ, GÖZLER CENTCOM’DA

Başkan Trump, Pakistan’daki barış görüşmelerinin çökmesinin ardından ablukanın "hızlı ve acımasız" olacağını söylemiş, ablukaya yaklaşan gemilerin uyuşturucu kaçakçılarına uygulanan sert yöntemlerle imha edileceği tehdidinde bulunmuştu. Ancak bu sert retoriğe rağmen, Çin bayraklı gemiye herhangi bir müdahale olup olmadığına dair Washington’dan henüz bir açıklama gelmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da dün TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası