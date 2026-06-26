Hürmüz'de gemi vuruldu! ABD, İran'ın saldırısını duyurdu
ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı bir yük gemisine kamikaze dronla saldırdığını iddia etti. ABD'li yetkililerin aktardığına göre gemi köprü üstü hasar gördü. Saldırıda can kaybının olmadığı, BM'nin ticari gemi geçişlerini durdurduğu ifade edildi.
- ABD'li yetkililer ve çeşitli kaynaklar, İran'ın Singapur bandıralı "Ever Lovely" yük gemisine yönelik bir saldırı düzenlediğini iddia etti.
- Saldırının Umman Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölgede gerçekleştiği belirtildi.
- Güvenlik kaynakları, saldırının kamikaze dron ile gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade etti.
- Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), saldırıda geminin köprüsünün hasar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
- Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), şüpheli saldırı sonrası Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin tahliyesine yönelik programın geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
ABD’li yetkililer ve çeşitli kaynaklar, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı bir yük gemisine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Bilinmeyen bir mühimmatla vurulan gemide herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
ABD basınına konuşan iki üst düzey ABD’li yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı unsurların, Umman Körfezi’nde Hürmüz Boğazı’na yakın bir bölgede bulunan Singapur bandıralı "Ever Lovely" yük gemisine saldırı düzenlediğini iddia etti. Saldırının, ABD ile İran arasında geçen hafta imzalanan ve çatışmaları sona erdirerek kritik deniz taşımacılığı hattının yeniden açılmasını öngören anlaşmayı "test ettiği" öne sürüldü.
Güvenlik kaynakları, saldırının kamikaze dron ile gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi. Saldırının, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında yalnızca Tahran yönetimi tarafından onaylanan rotaların kullanılmasına ilişkin uyarısının ardından yaşandığı bildirildi.
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda geminin köprüsü hasar görürken olayda can kaybı yaşanmadı. Açıklamada, "Bir yük gemisi sancak tarafından bilinmeyen bir mühimmatla vurulmuş, bu durum köprü üstünde hasara yol açmıştır. Kaptan, can kaybı ve çevresel zarar olmadığını bildirmiştir" ifadeleri kullanıldı.
UKMTO, saldırının gemi Umman’ın Dahit limanının 7,5 deniz mili güneydoğusunda seyir halindeyken gerçekleştiğini kaydetti.
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BM, HÜRMÜZ'DEKİ GEMİLERİN TAHLİYE SÜRECİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURDU
Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ise 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerine kısıtlama getirilmesi sonucu Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliyesine yönelik programın, şüpheli saldırı sonrasında geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.