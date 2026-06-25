Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişme! 2 şüpheli daha yakalandı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Son operasyonlarla birlikte gözaltındaki kişi sayısı 10'a yükseldi.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 2 yeni kişi daha gözaltına alındı.
- Son gözaltılarla birlikte emniyetteki şüpheli sayısı 10'a yükseldi.
- Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
- Erhan Karaal, Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Tuzla'daki bir inşaat alanında bulunmuştu.
- Soruşturmanın ilk aşamalarında 12 şüpheli gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanıp 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- Daha sonra Kocaeli'de 5 şüpheli daha yakalanmış ve bunlardan 4'ünün kaçırma planında aktif rol aldığı belirlenmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.
Son gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamında emniyette bulunan şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
İNŞAAT ALANINDA BULUNMUŞTU
Soruşturma, Erhan Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine başlatılmıştı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Karaal'ı Tuzla'daki bir inşaat alanında bulmuş, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.
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ÇOK SAYIDA GÖZALTI VE TUTUKLAMA
Soruşturmanın ilk aşamalarında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Daha sonra Kocaeli'de ormanlık alandaki bir villaya düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalanmış, zanlılardan 4'ünün kaçırma planında aktif rol aldığı belirlenmişti.
Devam eden operasyonlarla yeni şüphelilerin de yakalanmasıyla soruşturmanın kapsamı genişlerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.