ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda temizleme operasyonunun başlayacağını duyurdu

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Söz konusu geçiş, İran ile koordineli yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, bölgedeki güvenliği gerekçe göstererek yeni bir operasyonel sürecin başladığını duyurdu.

"ŞU ANDA HÜRMÜZ BOĞAZI'NI TEMİZLEME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Fake News Medyası tamamen güvenilirliğini kaybetti, zaten baştan beri de yoktu. Yoğun Trump Karşıtlığı Sendromu (bazen TDS olarak da adlandırılır) nedeniyle, aslında herkes onların kaybettiğini bildiği halde İran’ın “kazandığını” söylemeyi seviyorlar. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar sistemleri neredeyse yok, radarları devre dışı, füze ve İHA fabrikaları büyük ölçüde yok edildi ve en önemlisi, uzun süredir “liderlik” eden kişiler artık aramızda değil.

"5'TEN FAZLA ÜLKE KATILACAK"

Ellerinde kalan tek şey, bir geminin deniz mayınlarından birine çarpma ihtimali tehdidi. Bu arada, mayın döşeyen 28 botlarının tamamı da denizin dibinde yatıyor. Şimdi Çin, Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya ve daha birçok ülke dahil olmak üzere dünyaya bir iyilik olarak Hürmüz Boğazı’nı temizleme sürecini başlatıyoruz. İnanılmaz ama bunu kendileri yapacak cesaretleri ya da iradeleri yok. İlginç bir şekilde, birçok ülkeden boş petrol tankerleri ABD’ye petrol yüklemek için gidiyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

Haberle İlgili Daha Fazlası