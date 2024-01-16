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    Husiler 'Bedelini ödeteceğiz' dedi, açık açık savaşa hazırlandığını duyurdu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kızıldeniz'de sular giderek ısınırken Husiler ile ABD arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Dün Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir gemiyi vuran Husiler açık açık savaşa hazırlandıklarını duyurup 'Bedelini ödeteceğiz' dedi.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husiler de 12 Ocak'ta havadan ve denizden ABD ile İngiltere’nin saldırısına uğramıştı.

    "KİBRİNİZİ KIRACAK, SÖZDE HEYBETİNİZİ YIKACAĞIZ"

    Husilerin (Ensarullah Hareketi) siyasi büro üyesi Kahhum, “Yemen’den Amerikalılara şunu söylüyoruz: Yemen'e yönelik tüm hareketleriniz ve saldırılarınız başarısızlıkla sonuçlanacak, saldırılarınıza tüm gücümüzle karşı koyacağız. Yemen'in kudretini göreceksiniz ve bölgeden aşağılanmış bir halde çekileceksiniz. Kibrinizi kıracak, sözde heybetinizi yıkacak Yemen caydırıcılığını göreceksiniz.” dedi.

    Husiler 'Bedelini ödeteceğiz' dedi, açık açık savaşa hazırlandığını duyurdu

    YEMEN SAVAŞA HAZIRLANIYOR

    Yemen’in, devletiyle, halkıyla ve ordusuyla ABD ile bir savaşa hazırlandığına dikkati çeken Kahhum, şunları söyledi:

    “Yemen devleti, liderliği, silahlı kuvvetleri ve halkı tetikte ve ABD ile açık bir savaşa girmeye hazırlanıyor. Filistin ve ümmetin tüm davaları uğruna, Amerika, İngiltere ve İsrail'in temsil ettiği Büyük Şeytan'la doğrudan karşı karşıya gelmek büyük bir onurdur.”

    Husiler 'Bedelini ödeteceğiz' dedi, açık açık savaşa hazırlandığını duyurdu

    "VAAT EDİLEN BİR FETİH VE CİHAT”

    Kahhum, ABD ile savaşın “vaat edilen bir fetih ve cihat” olduğuna vurgu yaptı.

    ABD’nin Yemen’deki saldırılarının etkisiz olduğunu savunan Kahhum, “ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının hiçbir etkisi olmadı ve olmayacak. Bu, egemenliği ve uluslararası yasaları çiğneyen bir saldırı ve suçtur.” değerlendirmesinde bulundu.

    Husiler 'Bedelini ödeteceğiz' dedi, açık açık savaşa hazırlandığını duyurdu

    "BU YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

    Kahhum, “ABD ile İngiltere’nin vurduğu hedefler daha önce bombalanan bölgelerdeydi ve bu yeni bir şey değil. Bununla birlikte Yemen'e savaş ilan ettiler ve dolayısıyla Yemen’in onlara yönelik yapacağı saldırılara ve Yemen'in stratejik caydırıcılığına katlanmaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

    Ali el-Kahhum, “Bu terörist ABD’dir ve bu da onun işlediği suçudur. Bu açık bir savaştır ve devam ediyor. Saldırılarında pişman olacaklar ve bedelini ağır ödeyecekler. Yemen, yüce milletiyle, devletiyle, liderliğiyle, silahlı kuvvetleriyle, güçlü eliyle ve askeri yetenekleriyle büyüktür.” şeklinde konuştu.

    Husiler 'Bedelini ödeteceğiz' dedi, açık açık savaşa hazırlandığını duyurdu

    "TEPKİMİZ SERT VE ACIKLI OLACAK"

    Kahhum, ABD’ye zafere ulaşana dek savaşacaklarına dikkati çekerek, düşmanlarına karşı tepkilerinin sert ve acıklı olacağını kaydetti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KızıldenizHusilerAbd
    Haberler > Dünya > Husiler 'Bedelini ödeteceğiz' dedi, açık açık savaşa hazırlandığını duyurdu
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