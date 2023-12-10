Husilerin tehdidin ardından Netanyahu, Biden’a koştu: Harekete geçin yoksa İsrail yapacak

10 Aralık 2023 00:26 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 00:36

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze'deki katliam nedeniyle daha önce de sık sık İsrail gemilerini hedef alan Yemen'deki İran destekli Husiler, bir tehdit daha savurdu. Husiler, Gazze'ye insani geçişin izin verilmemesi durumunda İsrail gemilerine saldırıların süreceğini açıkladı. Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e, "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak. Gemilerin geçişini engelleyeceğiz. Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemileri ve şirketleri İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

Husiler'in tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin kapısını çaldı. ABD Başkanı Joe Biden'a uyarıda bulunan Netanyahu, gereğini yapmasını istedi. Netanyahu, "Ya harekete geç ya da İsrail yapacak." ifadelerini kullandı.

HUSİLER İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Husiler, Gazze'de katliama son vermeyen İsrail gemilerini sık sık hedef alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Kızıldeniz'de USS Carney isimli ABD savaş gemisi ile iki ticari gemi Yemen'deki İran destekli Husiler'in saldırısına uğramıştı. Gemilerin İsrail bağlantılı olduğunu söyleyen Husiler, saldırıyı Gazze'deki katliam nedeniyle yaptıklarını belirtmişti. Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.