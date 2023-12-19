Hyundai Rusya'dan çekiliyor!

19 Aralık 2023 17:41 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:41

"Şirket, bugün yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek Rusya’daki Hyundai Motor Üretim (HMMR LLC) şirketindeki tüm hisselerini Art-Finance LLC'ye satma planını onayladı." ifadesi kullanılan açıklamada, Hyundai’nin, Art-Finance ile anlaşmanın son detayları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Hyundai zararlarını karşılaması için Rusya'daki üretim tesisini elden çıkartarak yaklaşık 219,2 milyon dolar kazanç beklendiğini duyurmuştu.

DÜNYA DEVLERİNDEN RUSYA'YA FİNANSAL AMBARGO

2022'de Rusya-Ukrayna Savaşının başlamasıyla, Batı'daki ülkelerin yanında büyük şirketler de Rusya'ya ambargo uygulamaya kararı almışlardı. ABD merkezli fast food devi McDonald's ve dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks kepenk kapattıklarını ilan etmişlerdi.

Gıda sektörünün yanı sıra dünyanın en büyük müzik şirketi Universal Music Group da Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmaya ve mağazalarını kapatmaya karar vermişti. Apple, Disney ve Netflix de Rusya'yı terk edenler kervânında.