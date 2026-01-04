Başkent bombalanırken Venezuela ordusu izledi. Bakanı yerini CIA’ya ihbar etti, ABD timleri Maduro ve eşini yataklarından sürükleyerek aldı. Operasyon iki saatte bitti. New York’a götürülen Maduro ile eşi uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılanacak. Operasyonu dizi seyreder gibi izlediğini söyleyen ABD Başkanı, Küba ve Kolombiya liderlerini de tehdit etti. “Venezuela’yı biz yöneteceğiz” diyen Trump, ABD petrol şirketlerinin ülkeye gireceğini vurguladı

ABD ile Venezuela arasında uzun süredir devam eden ‘uyuşturucu’ gerilimi operasyonla son buldu. Amerikan ordusu, yerel saatle 02.00 sularında Venezuela’nın başkenti Karakas’a saldırı düzenledi. Askerî üsler ile havaalanlarında peş peşe patlamalar yaşanırken şehir üzerinde ABD’ye ait helikopterlerin uçtuğu görüldü. Birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in kale gibi bir yerde yakalandığını duyurdu.

47 SANİYEDE YAKALADIK

Operasyonun detaylarını açıklayan Trump “İlk olarak Maduro’nun bulunduğu bölgede elektrikleri kestik. Geleceğimizi biliyorlardı, bu yüzden hazırdılar ama çok çabuk etkisiz hâle getirildiler. Ekiplerimiz çok hızlı hareket etti. Çok fazla ateş açıldı. Maduro güvenli bir yere kaçmaya çalışıyordu. 47 saniye içerisinde çelik kapıları açtık ve onu yakaladık. Maduro kapının arkasına geçti ama kapatamadı. Her ikisi de New York’ta yargının karşısına çıkarılacak ve ‘ölümcül uyuşturucu terörizmi’ni ABD’ye karşı yürütmekle suçlanacak” dedi. ABD Başkanı, baskını, Florida’daki malikânesi MaraLago’da generallerle birlikte an be an takip ettiğini aktararak “Bir televizyon dizisi izler gibiydim. Hiçbir askerimiz yara almadı. İlk saldırı başarılı olduğu için ikincisine gerek kalmadı” diye konuştu.

İhanet en yakınındaki bakandan geldi!

ŞİRKETLERİMİZ ÜLKEYE GİRECEK

Amerikan Donanması’nın bölgedeki pozisyonunu koruyacağını vurgulayan Trump “Büyük petrol şirketlerimizi ülkeye sokacağız. Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar Venezuela’yı biz yöneteceğiz. Bu kişileri şu anda belirliyoruz. Kısa süre önce yemin ederek Maduro yerine göreve başlayan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez bize ‘Neye ihtiyacınız varsa yapacağız’ dedi. Bence oldukça nazikti. Venezuela’daki muhalif lider Maria Machado’nun lider olması zor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde destek ve saygı görmüyor” ifadelerini kullandı.

KOLOMBİYA VE KÜBA’YI İŞARET ETTİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu da hedef alan Donald Trump “Petro’nun kokain ürettiği fabrikaları var. Kendisinin dikkatli olması lazım. Açıkçası Küba hakkında da konuşmak zorundayız. Ben bugün Kübalı bir devlet adamı olsam biraz endişelenirdim” sözlerini sarf etti.

PUTİN’DEN HOŞLANMIYORUM

Maduro ile ilgili süreç hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hiç konuşmadıklarını dile getiren Trump “Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda kendisine hâlen kızgınım. Şu sıralar Putin’den pek hoşlanmıyorum. Çok fazla insanı öldürüyor” yorumunu yaptı.

EVİNİN AYNISINI YAPMIŞLAR

Öte yandan Maduro’yu ABD ordusunun özel görev birimi Delta Force’un yakaladığı açıklandı. ABD basınına göre ise operasyondan önce Maduro’nun güvenli evinin bire bir aynısı inşa edildi ve ağır şekilde tahkim edilmiş bu konuta nasıl girileceğinin defalarca provası yapıldı.

OPERASYON: KESİN ÇÖZÜM

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise söz konusu operasyonun ismini “Kesin Çözüm” olarak koyduklarını bildirerek “Hava şartlarının uygun hâle gelmesi için dört gün bekledik. 150 hava aracı kullanıldı ve hiçbiri hasar görmedi. 2 buçuk saatte işi bitirdik” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da “Maduro’nun bu sondan kurtulmak için birçok şansı vardı. Çok çok cömert tekliflerle gittik ama yabani bir adam gibi davranmayı, etrafta oyun oynamayı seçti” değerlendirmesinde bulundu.

İHANET EN YAKININDAN GELDİ

CIA, Maduro’nun yerini Venezuela hükûmetindeki adamlarının bildirdiğini açıkladı.

SALDIRI ÖNCESİ PİZZA DETAYI

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırı öncesinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının çevresindeki pizza restoranlarının gece saatlerinde normalden daha yoğun sipariş aldığı ortaya çıktı. ABD’nin 22 Haziran’da ve İsrail’in 13 Haziran’daki İran’a saldırıları sırasında da Pentagon çevresinde benzer bir yoğunluk görüldüğü öne sürülmüştü.

