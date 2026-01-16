Nijerya'nın Kano eyaletindeki bir hastanede ameliyat olan Aishatu Umar, karnında makas unutulması sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz kadının bir yakını yerel gazeteye yaptığı açıklamada, Umar'ın Eylül 2025'te aynı hastanede ameliyat edildiğini, operasyonun ardından aylarca süren karın ağrıları yaşadığını, ancak defalarca ağrı kesici verilerek eve gönderildiğini kaydetti.

Kan donduran olay, Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana geldi. Kano Eyaleti Hastaneler Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, eyaletteki Abubakar Imam Üroloji Merkezi'nde ameliyat edilen 5 çocuk annesi Aishatu Umar'ın ölümünün, ön inceleme sonucunda tıbbi ihmalden kaynaklandığının doğrulandığı bildirildi.

OPERASYON SIRASINDA KARNINDA UNUTMUŞLAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, cerrahi operasyon sırasında bir makasın hastanın karnında unutulduğu ve bu nedenle Umar'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda doğrudan sorumluluğu bulunan 3 sağlık personelinin derhal klinik görevlerinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, dosyanın Kano Eyaleti Tıbbi Etik Komitesine sevk edildiği kaydedildi.

AYLARCA AĞRI ÇEKTİ, MAKAS GEÇ FARK EDİLDİ

Hayatını kaybeden kadının yakını Abubakar Mohammed, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Umar'ın Eylül 2025'te aynı hastanede ameliyat edildiğini, operasyonun ardından aylarca süren ve giderek şiddetlenen karın ağrıları yaşadığını söyledi.

Mohammed, hastanın defalarca hastaneye başvurmasına rağmen yalnızca ağrı kesiciler verilerek eve gönderildiğini, kapsamlı tetkiklerin yapılmadığını ileri sürdü.

Birkaç gün önce yapılan taramalarda ameliyat sırasında makasın hastanın vücudunda unutulduğunun ortaya çıktığını belirten Mohammed, ikinci bir ameliyat planlandığını fakat Umar'ın bu operasyon gerçekleştirilmeden önce hayatını kaybettiğini aktardı.

