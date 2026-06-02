Meksika donanması ve ABD İç Güvenlik birimlerinin koordineli operasyonuyla Tijuana'dan Kaliforniya'ya uzanan, ultra sofistike gizli tünel deşifre edildi.

Meksika polisi, Tijuana'dan ABD sınırına uzanan gizli bir yeraltı tünelini ortaya çıkardı. Sınır güvenliğini ülkenin en önemli önceliği haline getiren Beyaz Saray'ı çılgına çeviren gizli geçidin, uluslararası suç kartelleri tarafından uyuşturucu, silah ve patlayıcı sevkiyatı için stratejik bir lojistik üs olarak kullanıldığı belirlendi.

NUEVA TİJUANA’DA GİZLİ LOJİSTİK MERKEZİ

The California Post gazetesinden Zain Khan'ın haberine göre, Meksika federal yetkilileri donanma unsurlarının da güçlü desteğiyle sınır hattındaki Nueva Tijuana mahallesinde yer alan bir mülke baskın düzenledi.

Tijuana’nın doğusundaki mülke yönelik arama emrini uygulayan ekipler, yerin yaklaşık 21 fit altında, duvarları ahşap kaplamalarla titizlikle tahkim edilmiş 869 fit uzunluğunda son derece profesyonel bir yeraltı yoluyla karşılaştı. Soruşturmacılar, bu sofistike yapının son yıllarda sınır hattında keşfedilen en önemli ve en tehlikeli sınır ötesi tünellerden biri olduğunu kaydetti.

İki ülkeyi yer altından birbirine bağlamışlar! Trump’ı çılgına çeviren geçit ortaya çıktı

MÜHİMMAT VE KİMYASAL DEPOSU

Baskın anında mekanı detaylı incelemeye alan federal ajanlar, mülkün uyuşturucu, ağır silah ve patlayıcı maddelerin depolanıp dağıtıldığı çok yönlü bir suç laboratuvarı gibi işletildiğini saptadı. Operasyon kapsamında çok sayıda askeri mühimmat, cep telefonları, banka kartları, dijital video kayıt cihazları ve piyasaya sürülmeye hazır düzinelerce doz metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen tüm deliller ve suç unsurlarının odağındaki mülk, derinlemesine soruşturmayı yürütmek üzere Meksika federal savcılarına devredildi.

ABD İÇ GÜVENLİĞİ EN ÜST DÜZEYDE ALARMDA

Yeraltı hattının keşfi, Washington ile Meksika arasındaki güvenlik bürokrasisini tamamen alarma geçirirken Amerikan birimlerini de anında harekete geçirdi. ABD İç Güvenlik Soruşturmaları ve İç Güvenlik Görev Gücü özel ajanları, tünelin San Diego’nun Otay Mesa bölgesindeki muhtemel çıkış noktasını ablukaya alarak Kaliforniya tarafında koordineli bir ceza soruşturması operasyonu başlattı.

Sınır güvenlik altyapısını ve katı denetimleri tamamen devre dışı bırakmayı hedefleyen sınır ötesi tünelin tam olarak ne kadar süredir faaliyette olduğu ve ABD tarafındaki yerel işbirlikçilerine yönelik yürütülen gizli tutuklamaların detayları, devam eden operasyonun bütünlüğünü korumak adına henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası