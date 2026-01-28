İngiliz basını, Suriye sahasında yaşanan son gelişmelerle birlikte Ankara’nın Washington üzerindeki etkisini mercek altına aldı. The Times’ta yayımlanan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu doğrudan temasın, ABD’nin Suriye politikasında köklü bir yön değişikliğine yol açtığı yazdı

"ERDOĞAN BEYAZ SARAY GÜRÜLTÜSÜNÜ AŞTI"

NATO ve Avrupa liderlerinin sesinin çoğu zaman Beyaz Saray’daki karmaşa içinde kaybolduğu aktarılırken, özellikle Mark Rutte, Alex Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi isimlerin mesajları Washington’da karşılık bulamıyor. The Times söz konusu tablonun dışındaki tek lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdi.

"TRUMP, SURİYE POLİTİKASINI ERDOĞAN ÇİZGİSİNE TAŞIDI"

Haberde, Erdoğan’ın Trump’ı Suriye’de köklü bir yön değişikliğine ikna ettiği ifadelerine yer verildi.

Buna göre Trump, Suriye’de eski bir cihatçının cumhurbaşkanı olarak kabul edilmesine yeşil ışık yaktı, PKK-Kürt davasından vazgeçti ve YPG'yi yalnız bıraktı.

KOBANİ DETAYI: ABD DESTEĞİ TARİHE KARIŞTI

Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’nin, ABD desteğiyle DEAŞ’tan kurtuluşunun yıl dönümüne girerken bambaşka bir tabloyla karşı karşıya olduğu hatırlatıldı. Bir dönem ABD uçaklarından atılan silahlarla ayakta kalan bölgenin, artık Suriye ordusuna geçtiğine değinildi.

The Times'a göre ABD’den herhangi bir hava desteği beklentisi kalmadı.

ERDOĞAN-TRUMP ORTAKLIĞI ÖNE ÇIKTI

The Times, Suriye’de Esad sonrası planın mimarları arasında Erdoğan ve Trump’ı birlikte andı. Birleşik Suriye vurgusu yapılan bu planda Kürt özerkliğine yer olmadığı, petrol kaynaklarının merkezi yönetime bırakıldığı ve ülkenin parçalanmasının reddedildiğini yazdı.

İngiliz basını yazdı: MİT sahayı şekillendirdi, Beyaz Saray’da tek sesi duyulan lider Erdoğan oldu

"MİT FARKI"

Haberde, Türkiye’nin istihbarat yapısının Suriye sahasında etkili olduğu, farklı grupların yeniden şekillendirilmesinde belirleyici rol oynadığı anlatıldı. Bu sürecin sonunda Washington’un da bu yeni denklemi kabul ettiği yazıldı.

İngiliz medyasında yer alan yazıda MIT ile ilgili bölüm şu ifadelerle aktarıldı:

"Erdoğan’ın istihbarat servisi MIT, Türkiye’nin talimatlarını uygulayacak, terör örgütlerini kenara itecek, Suriye’yi bir arada tutacak ve sahada yönlendirilebilecek bir yapı arayışına girdi. Bu süreçte farklı cihatçı grupların oluşumu, yeniden şekillendirilmesi ve finansal bağlantıları yakından takip edildi. MIT’nin bu alandaki tecrübesi, Suriye sahasında yeni bir denklemin kurulmasında etkili oldu."

“DOSTLAR İÇİN DE RİSK”

İngiliz basınında yer alan yazının bu bölümünde, Erdoğan ve Trump için “düşmanlarının kanından enerji emen liderler” ifadesi kullanıldı.

"her iki lider de bildiğini okuyan, baskılara boyun eğmeyen ve kararlarını dış tepkilere göre değil kendi siyasi çizgilerine göre alan isimler" diyen yazar iki liderin de uluslararası ilişkilerde dengeleri zorlayan, yeni güç alanları oluşturan bir etkiye neden olduğunu söyledi.

