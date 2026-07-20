Starmer resmen istifa etti! Andy Burnham İngiltere Başbakanı oldu
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham ise ülkenin yeni başbakanı oldu.
- Keir Starmer'ın istifası Kral 3. Charles tarafından kabul edildi.
- Starmer, ülkenin en güzel yönlerine tanıklık etme ayrıcalığına önem atfettiğini belirtti.
- Starmer, görevinden gönül rahatlığıyla ayrıldığını ve gurur duyduğunu ifade etti.
- İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham yeni başbakan oldu.
Geçen ay partisinden gelen "bir sonraki genel seçime başka bir liderle girme" talebi doğrultusunda İşçi Partisi liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yeni lider ve başbakan seçme yolunu açmıştı.
İSTİFASI KABUL EDİLDİ
Starmer bugün resmen istifasını verdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Keir Starmer, bu sabah Kral 3. Charles tarafından kabul edildi ve Başbakanlık ile Hazine Birinci Lordluğu görevlerinden istifasını sundu. Kral 3. Charles da istifayı kabul etti." ifadelerine yer verildi.
"YÜZÜMDE TEBESSÜMLE VEDA EDİYORUM"
Starmer, ülkenin en güzel yönlerine en ön sıradan tanıklık etme ayrıcalığına büyük önem atfettiğini belirterek, "Bugün düşmanlarımızın, sahip olduğumuz değerlere, özgürlüğümüze, nezaketimize ve açıkçası Ukrayna'nın cesur halkına verdiğimiz sarsılmaz desteğe karşı bizi bölmek için ellerinden geleni yapacakları bir dünyayla karşı karşıyayız. Böylesi saldırılar karşısında, etrafımızdaki Britanya'nın büyüklüğünü unutmamamız hayati önem taşıyor." görüşünü dile getirdi.
Starmer, "Görevimden gönül rahatlığıyla ayrılıyor, yüzümde bir tebessümle veda ediyor ve birlikte başardığımız her şeyden büyük gurur duyuyorum." dedi.
YENİ BAŞBAKAN BURNHAM OLDU
Öte yandan İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham ise ülkenin yeni başbakanı oldu.