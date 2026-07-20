İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham ise ülkenin yeni başbakanı oldu.

Geçen ay partisinden gelen "bir sonraki genel seçime başka bir liderle girme" talebi doğrultusunda İşçi Partisi liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yeni lider ve başbakan seçme yolunu açmıştı.

Starmer resmen istifa etti! Andy Burnham İngiltere Başbakanı oldu

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Starmer bugün resmen istifasını verdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Keir Starmer, bu sabah Kral 3. Charles tarafından kabul edildi ve Başbakanlık ile Hazine Birinci Lordluğu görevlerinden istifasını sundu. Kral 3. Charles da istifayı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Starmer resmen istifa etti! Andy Burnham İngiltere Başbakanı oldu

"YÜZÜMDE TEBESSÜMLE VEDA EDİYORUM"

Starmer, ülkenin en güzel yönlerine en ön sıradan tanıklık etme ayrıcalığına büyük önem atfettiğini belirterek, "Bugün düşmanlarımızın, sahip olduğumuz değerlere, özgürlüğümüze, nezaketimize ve açıkçası Ukrayna'nın cesur halkına verdiğimiz sarsılmaz desteğe karşı bizi bölmek için ellerinden geleni yapacakları bir dünyayla karşı karşıyayız. Böylesi saldırılar karşısında, etrafımızdaki Britanya'nın büyüklüğünü unutmamamız hayati önem taşıyor." görüşünü dile getirdi.

Starmer, "Görevimden gönül rahatlığıyla ayrılıyor, yüzümde bir tebessümle veda ediyor ve birlikte başardığımız her şeyden büyük gurur duyuyorum." dedi.

Andy Burnham

YENİ BAŞBAKAN BURNHAM OLDU

Öte yandan İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham ise ülkenin yeni başbakanı oldu.

Starmer resmen istifa etti! Andy Burnham İngiltere Başbakanı oldu

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