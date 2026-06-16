İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın mülklerini ve eski aracını hedef alan gizemli kundaklama saldırılarının arkasından Rus istihbarat ağı çıktı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın mülklerini ve eski aracını hedef alan gizemli kundaklama saldırılarının arkasından Rus istihbaratı çıktı.

İddialara göre Moskova odaklı yürütülen hibrit operasyonda, siber ağlar üzerinden devşirilen tetikçileri kullanıldı.

SORUŞTURMADA ELE GEÇİRİLDİ

Londra ile Moskova arasında Ukrayna üzerinden başlayan gerilim istihbarat dünyasını da etkilemişti. Geçen yıl Kuzey Londra'da Başbakan Keir Starmer'a ait iki mülkün girişinde yangın çıkarılması ve eski Toyota RAV4 marka aracının kundaklanmasıyla ilgili yürütülen tarihi soruşturma tamamlandı. Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ukrayna vatandaşı Roman Lavrynovych ve Ukrayna doğumlu Romanya vatandaşı Stanislav Carpiuc, Başbakan Starmer’ın mülklerini kundaklamaktan suçlu bulundu. Mahkemede sunulan gizli deliller ve Telegram yazışmaları, bu kişilerin parayla kiralanan birer vekil olduğunu ve doğrudan Moskova'dan yönetilen devasa bir sabotaj ağının parçası olarak hareket ettiklerini görüldü.

İngiltere Başbakanını şoke eden Rus sabotajı! Telgremda 1000 dolara kiralık tetikçi devşirdiler, diplomatın oğlu arkalarından çktı!

"EL" KOD ADLI DİPLOMAT OĞLU

Soruşturmanın en büyük odak noktası, tetikçileri perde arkasından yöneten ve telefonlarda "EL" (EL Money) olarak kayıtlı olan 23 yaşındaki Evgeny Lyukshin’in kimliği oldu.

Bilgi savaşı ve siber dezenformasyon konusunda özel olarak eğitilmiş üst düzey bir Rus diplomatın oğlu olduğu belirlenen Lyukshin'in, sahadaki piyonlarına ilk olarak grafiti ve poster asma gibi küçük görevler verdiği, ardından eylemlerin dozunu kundaklamaya kadar tırmandırdığı ortaya çıktı. Ele geçirilen mesajlarda Rus ajanın, Başbakan Starmer'ın evine saldırı düzenleyen Lavrynovych’e "İngiltere’de çok üst düzey birinin evine saldırdın, şehri terk etmen için para göndereceğim" diyerek 1.000 dolar ödül ve sonraki aşamalar için Rus vatandaşlığı vadettiği belgelendi.

İngiltere Başbakanı Starmer'a Rus sabotajı! Telegram'dan kiralanan tetikçinin arkasında diplomat oğlu çıktı

AŞIRI SAĞCI ÖRGÜTLERLE İÇ SAVAŞ SENARYOSU

Moskova’nın İngiliz toplumunu içeriden çökertmek adına yürüttüğü psikolojik harekatın haritası da soruşturmayla deşifre edildi. Rus ajanların, internet ortamında yapay gerilimler oluşturmak için "Direct Action UK" adlı sahte bir aşırı sağcı grup ile "Takbir Foundation" adında sözde radikal bir ağ kurduğu saptandı. İlk aşamada "Takbir Vakfı" adı altında insanları grafiti yazma bahanesiyle para karşılığı devşirmeye çalışan Rusya, hemen ardından "Direct Action" üzerinden agresif bir İslam karşıtı kampanya başlattı. Rus sunucularından yayılan bu kundaklama yalanları ve provokatif içerikler, İngiltere'deki aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson gibi figürler tarafından sosyal medyada yayılarak toplumsal infiale dönüştürülmek istendi.

İngiltere Başbakanı Starmer'a Rus sabotajı! Telegram'dan kiralanan tetikçinin arkasında diplomat oğlu çıktı

AVRUPA GENELİNDE HİBRİT SAVA

İngiliz terörle mücadele polisi davanın hukuki sınırları içinde komployu doğrudan Rus devletine atfedecek resmi kanıtları toplamakta temkinli davransa da, Londra ve Kiev'deki üst düzey güvenlik kaynakları operasyonun arkasında kesin olarak Kremlin'in yer aldığını bildirdi.

İngiltere eski Savunma Bakanı Ben Wallace, Başbakanı doğrudan hedef alan bu kundaklama dalgasının basit bir provokasyon olmadığını, "İngiliz devletine karşı çok kasıtlı ve kesin bir tırmanış" anlamına geldiğin altını çizdi. Wallace, Avrupa genelinde saptanan uçaklara yönelik yangın bombası eylemleri ve NATO hava sahasını ihlal eden Rus İHA'ları ile bu saldırının aynı modelin parçası olduğunu ve Rusya'daki en üst düzey yetkililerin onayı olmadan bu çapta bir operasyonun yapılamayacağını da ifade etti.

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