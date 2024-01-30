İngiltere: Filistin'i tanımayı düşünüyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere’nin Orta Doğu’da barışı teşvik etmek için Filistinlilere siyasi bir ufuk verilmesi gerektiğini söyledi, "Filistin devletinin tanınması konusuna bakacağız" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin halkına iki devletli çözüme doğru gidildiğinin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"Bunun gerçekleşmesi halinde, müttefiklerimizle birlikte, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere Filistin devletinin tanınması konusuna bakacağız. Bu, bu süreci geri döndürülemez hale getirmeye yardımcı olan şeylerden biri olabilir"

'SON 30 YIL İSRAİL İÇİN BAŞARISIZLIK HİKAYESİ'

Dışişleri Bakanı ayrıca İsrail'i Gazze'ye daha fazla insani yardım yapılmasına izin vermeye çağırdı ve hayati öneme sahip yardımların sınıra geri gönderilmesinin "gülünç" olduğunu söyledi.

Cameron, son 30 yılın İsrail için bir başarısızlık hikayesi olduğunu, çünkü İsrail'in vatandaşlarının güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu söyledi.

Yalnızca bu başarısızlığın farkına varıldığında barış ve ilerlemenin sağlanabileceğini açıkladı.

BATI, FİLİSTİN'İ TANIMIYOR

Bugün 140'a yakın ülke Filistin'i tanısa da toprakları hala İsrail işgali ve ablukası altında bulunuyor. Bunun yanı sıra İngiltere, Fransa ve ABD gibi önemli Batı ülkeleri de Filistin devletini tanımıyor.

Türkiye ise Filistin'i ilk tanıyan ve bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkına en büyük siyasi desteği sunan ülkeler arasında yer alıyor.

ABD'deki İsrail yanlısı Donald Trump yönetimi ise 2017 biterken Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdı. ABD yönetimi, Filistinlilerin ve uluslararası toplumun büyük tepkisini çeken bu adımından geri atmayı reddediyor.