Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İngiltere: Filistin'i tanımayı düşünüyoruz

    İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere’nin Orta Doğu’da barışı teşvik etmek için Filistinlilere siyasi bir ufuk verilmesi gerektiğini söyledi, "Filistin devletinin tanınması konusuna bakacağız" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İngiltere: Filistin&#039;i tanımayı düşünüyoruz
    İngiltere, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin halkına iki devletli çözüme doğru gidildiğinin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

    "Bunun gerçekleşmesi halinde, müttefiklerimizle birlikte, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere Filistin devletinin tanınması konusuna bakacağız. Bu, bu süreci geri döndürülemez hale getirmeye yardımcı olan şeylerden biri olabilir"

    'SON 30 YIL İSRAİL İÇİN BAŞARISIZLIK HİKAYESİ'

    Dışişleri Bakanı ayrıca İsrail'i Gazze'ye daha fazla insani yardım yapılmasına izin vermeye çağırdı ve hayati öneme sahip yardımların sınıra geri gönderilmesinin "gülünç" olduğunu söyledi.

    Cameron, son 30 yılın İsrail için bir başarısızlık hikayesi olduğunu, çünkü İsrail'in vatandaşlarının güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu söyledi.

    Yalnızca bu başarısızlığın farkına varıldığında barış ve ilerlemenin sağlanabileceğini açıkladı.

    BATI, FİLİSTİN'İ TANIMIYOR

    Bugün 140'a yakın ülke Filistin'i tanısa da toprakları hala İsrail işgali ve ablukası altında bulunuyor. Bunun yanı sıra İngiltere, Fransa ve ABD gibi önemli Batı ülkeleri de Filistin devletini tanımıyor.

    Türkiye ise Filistin'i ilk tanıyan ve bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkına en büyük siyasi desteği sunan ülkeler arasında yer alıyor.

    ABD'deki İsrail yanlısı Donald Trump yönetimi ise 2017 biterken Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdı. ABD yönetimi, Filistinlilerin ve uluslararası toplumun büyük tepkisini çeken bu adımından geri atmayı reddediyor.

    İngiltere: Filistin'i tanımayı düşünüyoruz

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İngiltereFilistin
    Haberler > Dünya > İngiltere: Filistin'i tanımayı düşünüyoruz
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail'in susuz bıraktığı Gazzeliler kirli su içmek zorunda - DünyaKirli su içmek zorundalarNijerya'da düzenlenen saldırıda en az 10 ölü - DünyaNijerya'da silahlı saldırıGazze'de öldürülenler 26 bin 751'e ulaştı - DünyaGazze'de öldürülenler 26 bin 751'e ulaştıNATO'dan İran, Rusya ve Çin'e meydan okuma - DünyaNATO'dan dünya devlerine meydan okumaKatolik kilisesinde LGBT+ tartışması! Papa Francis izin veriyor Afrikalılar karşı çıkıyor - DünyaPapa izin veriyor, Afrikalılar karşı çıkıyorUkrayna ve Rusya'dan misilleme hava saldırıları - DünyaUkrayna ve Rusya'dan misilleme saldırılarPakistan eski Başbakanı İmran Han'a hapis cezası - DünyaDevrik Başbakana hapis cezasıİsrail askerleri Filistinli gibi giyinip hastaneyi bastı, 3 ölü - DünyaFilistinli gibi hastaneye gelip dehşet saçtılarABD'li Bakan Blinken'dan korkutan açıklama: 1973'ten bu yana Orta Doğu'da böyle tehlikeli bir durum görmedik - Dünya'Orta Doğu'da böyle tehlikeli bir durum görmedik'Elon Musk, insan beynine ilk defa çip yerleştirildiğini duyurdu...... - DünyaElon Musk 'bir ilk' diyerek duyurdu
    Sonraki Haber Yükleniyor...