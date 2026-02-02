İngiltere Savunma Bakanı, Türkiye’ye 12 adet Hercules nakliye uçağı satışının resmen onaylandığını açıkladı.

İngiltere hükümeti, daha geniş bir savunma ihracatı paketinin parçası olarak Türkiye’ye 12 adet ikinci el C-130J Super Hercules nakliye uçağı satışını resmen doğruladı.

Satış ve modernizasyon sürecinin Birleşik Krallık savunma sanayii için toplam değerinin 550 milyon sterlini aştığı bilgisi yer aldı.

Anlaşma, Türkiye’nin askeri nakliye kapasitesini artırırken, NATO içindeki rolünü de güçlendiren önemli bir hamle olarak kayıtlara geçecek.

550 MİLYON STERLİNLİK PAKET

İngiltere Savunma Hazırlık ve Sanayi Bakanı Luke Pollard, satışın ayrıntılarını paylaştı. Açıklamaya göre bu anlaşma, Cambridge’de yaklaşık 1.400 vasıflı çalışanın işini koruyor ve Birleşik Krallık’ın 2025 yılında rekor seviyeye ulaşan savunma ihracatının önemli bir ayağını oluşturuyor.

Pollard, "Bir neslin en büyük savaş uçağı anlaşmasıyla Birleşik Krallık genelinde 20.000 iş güvencesi sağlandı. Türkiye'ye 20 adet dünya lideri Typhoon satışı, ekonomiye 8 milyar sterlinlik bir katkı sağladı ve NATO'nun kolektif güvenliğini güçlendirdi. Bu anlaşmalar, Türkiye'ye 12 adet C-130 uçağının ihracatı ve satışı ile de tamamlanıyor. Bu satışın Birleşik Krallık savunma sanayii ve Marshall Aerospace Group için toplam değeri 550 milyon sterlinin üzerinde ve Cambridge'de 1.400 vasıflı işin korunmasını sağlıyor. Ayrıca, Devon merkezli Supacat şirketi, Çek Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerine 18 adet nakliye aracı satıyor." dedi.

ÇOK YILLI DESTEK ANLAŞMASI İMZALANDI

C-130J satışına paralel olarak Marshall Aerospace ile Türkiye Milli Savunma Bakanlığı arasında çok yıllı destek ve sürdürülebilirlik sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede; hizmete giriş desteği, planlı bakım, yedek parça tedariki, teknik aletler ve eğitim süreçlerini var.

12 uçağa kapsamlı modernizasyon

Modernizasyon süreci kapsamında, Türkiye’ye devredilecek 12 C-130J uçağının tamamında orta kanat kutusu değişimi yapılacak. Bu işlemlerin, uçaklar hizmete girmeden önce tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Yeniden satış ve teknik hazırlık süreci, Birleşik Krallık Savunma Ekipmanı ve Destek kurumu ile koordinasyon içinde yürütüldü. Süreç, Türkiye’nin uzun vadeli operasyonel ihtiyaçlarına uygun şekilde planlandı.

