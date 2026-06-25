Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş yapmaya çalışan küçük uçak pistten çıktı ve bir binaya çarparak alev aldı. Kazada uçakta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Bemowo ilçesinde bulunan havalimanında küçük bir uçak, yerel saatle 13.00 sıralarında iniş için alçaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Pist dışına çıkan uçak, bir binaya çarparak alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, uçağın tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçakta bulunan 2 kişinin kazada hayatını kaybettiği öğrenilirken, çevrede bulunan 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası