İnsani yardıma ulaşmaya çalışırken katledildiler! Guterres'ten vahşi saldırıya sert tepki

İsrail bir kez daha Gazze'de insani yardıma ulaşmaya çalışan Filistinlilere saldırdı. BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de yardıma ulaşmaya çalışan sivillerin öldürülmesini şiddetle kınadı. Gutterres, "Son derece vahşi bir eylem. En güçlü şekilde kınıyorum." dedi.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanmaya devam ediyor. Bir lokma ekmek peşinde olan Filistinlilerin üstüne ateş açan İsrail, çok sayıda Filistinliyi katletti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

ORTA DOĞU'DA BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLMELİ

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin toplantıda konuşan Guterres, Orta Doğu'da barış için çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek, hafta sonu Gazze'de gerçekleşen, aileleri için BM yardımına ulaşmaya çalışan insanlara yönelik saldırıya değindi.

BM Genel Sekreteri, "Gazze'de, BM yardımına ulaşmaya çalışan insanlara yönelik bir katliam daha yaşandı. Son derece vahşi bir eylem. En güçlü şekilde kınıyorum." diye konuştu.

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İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM YOLUNDA İLK ADIM

Gazze'de acil bir ateşkese, tüm esirlerin derhal serbest bırakılmasına ve engellenen insani yardım erişiminin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri, "Bu, iki devletli çözüm yolunda atılması gereken ilk adımdır." dedi.

Guterres, İran ile İsrail arasında ateşkesin de sürmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM kararlarına dayalı adil ve kalıcı bir barış için Ukrayna'da da çözüme ulaşılması gerektiğini söyledi.

"Sudan'daki kan dökme ve dehşet hali sona ermeli." diyen Guterres, listenin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Somali'ye, Sahel bölgesinden Myanmar'a kadar uzandığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Sürdürülebilir barış ancak sürdürülebilir kalkınmayla mümkün olur." mesajını verdi.

NE OLDU?

20 Temmuz'da gündüz saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldığını itiraf eden İsrail ordusu, akşam ise bir yardım konvoyu yakınında görüntüdeki askerlere "ateş açmayın" talimatı verilen kısa bir video paylaşmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah yaşanan olaydan farklı bir anı gösteren bu görüntüleri paylaşarak, İsrail ordusunun yardımları güvenli bir şekilde ulaştırdığını ve Filistinlilere ateş açılmadığını iddia etmişti.

Adraee, Gazze'de açlık, kasıtlı öldürme ve yardım bekleyenleri hedef alma gibi olaylar yaşanmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 73 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü ambargo sonucu 24 saatte 18 kişinin açlıktan öldüğünü açıkladı.