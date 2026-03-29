İran Devrim Muhafızları, cuma günü Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda bir E-3 AWACS uçağına zarar verdiğini iddia ederken, ağır hasar alan uçağa ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne cuma günü düzenlediği füze saldırısında 2'si ağır 10 ABD askeri yaralanmış, ABD'ye ait yakıt ikmal uçakları zarar görmüştü. Askeri yetkililere yakın kaynaklar, üsse düzenlenen saldırıda ağır hasar alan E-3 Sentry uçağına ait görüntüleri bugün kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, kullanılamaz hale gelen uçağın arka kısmı ile kanatlarının ciddi şekilde hasar aldığı dikkat çekti.

İran, ABDnin E-3 Sentry uçağını Arabistanda vurduğunu iddia etmişti! ABDden jet yalanlama

İRAN HAVA ÜSLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari Cuma günü yaptığı açıklamada, Gerçek Vaad 4 Operasyonu'nun 83'üncü dalgası kapsamında "ABD'nin El-Zafra Hava Üssü, El-Udeyri helikopter üssü ile Ali el-Salem Hava Üssü'ndeki nakliye uçakları ve İHA hangarları, ABD'ye ait jet ve savaş uçaklarının yakıt depoları ile Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki Patriot sisteminin bakım ve hangarları, uzun ve orta menzilli, katı ve sıvı yakıtlı, çoklu savaş başlıklı füzeler ve kamikaze İHA'larla vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.

İran, ABDnin E-3 Sentry uçağını Arabistanda vurduğunu iddia etmişti! ABDden jet yalanlama

ABD basını ise hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında 2'si ağır 10 ABD askerinin yaralandığını ve ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğünü bildirilmişti.

UÇAĞIN "BİRİM MALİYETİ" YAKLAŞIK 300 MİLYON DOLAR

ABD Hava Kuvvetlerinin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre uçağın "birim maliyeti" yaklaşık 300 milyon dolar, modernizasyonlar, yazılım güncellemeleri ve bakım giderleri dahil edildiğinde bu rakam çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. "E-3 Sentry", entegre komuta ve kontrol muharebe yönetimi, gözetleme, hedef tespiti ve takip kabiliyetine sahip havadan erken uyarı ve kontrol sistemi uçağı olarak tanıtılıyor.

Bütün irtifa ve hava koşullarında harekat sahasını gözetleme kabiliyeti bulunan uçağın düşman faaliyetlerine karşı erken uyarı olanağı sağladığı belirtiliyor.

Radar menzilinin 375 kilometreden fazla olduğu kaydedilen uçağın, kara ve deniz üzerinde, yeryüzünden stratosfere kadar gözetlemeye imkan tanıyan radar alt sistemine sahip olduğu ifade ediliyor.

E-3 Sentry'nin radar ve bilgisayar sistemlerinin savaş sahasına ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgileri toplayıp sunabildiği, buna düşman unsurlarının konum ve takip bilgileri ile dost hava ve deniz unsurlarının konum ve durumunun da dahil olduğu kaydediliyor. Uçağın mürettebat kapasitesi, 4 uçuş personeli ile 13-19 uzmanın yer almasına imkan sağlıyor.

DEVRİM MUHAAFIZLARI DALGA GEÇTİ

İran Devrim Muhafızları, CENTCOM'la dalga geçerek E-3 AWACS uçağındaki hasarın, uçağın mutfak bulaşık makinesinin tıkanmış bir tahliye borusundan kaynaklandığını öne sürdü.

İran, ABDnin E-3 Sentry uçağını Arabistanda vurduğunu iddia etmişti! ABDden jet yalanlama

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası