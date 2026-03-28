Kültür varlıklarına dair iade teşebbüslerinin yanı sıra yurt içindeki kaçakçılığa da göz açtırılmıyor. Dijital dünya da takip edilerek illegal kazılar önleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2020-2025 arasında 1 milyon 300 bin eserin ele geçirildiğini söyledi.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün İstanbul’da Fener Rum Patrikliği’ne tarihî eser iadesine dair yapılan törende konuştu.

2002’den beri 13 bin 451 kültür varlığının yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini kaydeden Bakan Ersoy, bu mücadelenin yalnızca uluslararası alanda yürütülen çalışmalarla sınırlı olmadığını kaydederek şöyle konuştu: Ülke içinde de son derece güçlü ve çok katmanlı bir yapı ile hareket ediyoruz. Kültür varlığı kaçakçılığı ve kaçak kazılarla mücadelede kolluk kuvvetlerimizle kurduğumuz güçlü koordinasyon sayesinde önemli başarılar elde edilmektedir. Nitekim 2020 ile 2025 yılları arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 1 milyon 300 bini aşkın kültür varlığı ve obje ele geçirilerek müzelerimize teslim edilmiştir.

İNTERNETTE DE TAKİP VAR

Bakanlık, kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde dijital dünyada da aktif hâlde. Bakan Ersoy bu hususta şunları söyledi: İnternet ortamında tespit edilen kaçak kazı, izinsiz define aramaları ve yasa dışı satış girişimleri, ilgili mevzuat kapsamında titizlikle takip edilmekte; bu içeriklerin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli hukuki süreçler derhâl başlatılmaktadır.

ÇALINAN TARİHÎ ESER PATRİKHANE’YE İADE EDİLDİ

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde yapılan törende, Heybeliada’daki Aya Yorgi Manastırı’nın bahçesinden çalınan ve 2004 yılında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ele geçirilen tarihî eser, yürütülen hukuki safhanın tamamlanmasının ardından Fener Rum Patrikhanesi’ne teslim edildi. Hristiyani bir figürün yer aldığı eseri, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos adına Episkopos Paisios teslim aldı.

