Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, finans analisti İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gram altının haftayı 6.685 lira seviyesinden kapattığını hatırlatan Memiş, özellikle geçtiğimiz hafta boyunca yatırımcılara fiziki altından uzak durmaları yönünde uyarılar yaptığını söyledi.

İslam Memiş'ten 'altına dayalı para' iddiası "HAFTA BOYUNCA "ALMAYIN" DEDİM" YouTube kanalında paylaştığı videoda altının genel durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Bu hafta boyunca 'Ben olsam İslam Memiş olarak kesinlikle fiziki altın almam' uyarılarım vardı. Hafta boyunca bu uyarıları yaptım. Neden? İşçilikler, fırsatçılık, makas aralığı... Fiziki altın almak için uygun bir tarih, uygun bir zaman değildi. Tekrar piyasalar normalleştikten sonra, ki önümüzdeki haftadan itibaren normalleşecek. Yani fiziki altın bulmakta herhangi bir problem çıkmayacak. O zaman diyeceğim ki 'Evet geçen hafta almadınız. Geçen hafta alacaklar almadı. İyi bir karar verdi. Bankaları tercih etti. Darphane sertifikası aldı. İyi bir karar verdi. Ama bu haftanın özelinde veya bundan sonraki süreçlerde fiziki altına almakta problem yok. Alabilirsiniz.'" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten 'altına dayalı para' iddiası "DARPHANE SERTİFİKASI NASIL FİZİKİYE ÇEVRİLİR?" Geçtiğimiz hafta bankalar üzerinden altın alan veya darphane sertifikasına yönelen yatırımcıların avantajlı konumda olduğunu belirten Memiş, "Peki geçen hafta, geride bıraktığımız hafta bankalardan altın alanlar, darphane sertifikası alanlar bunları nasıl fizikiye çevirecek? Çok basit, zaten darphane sertifikasında 50 gram ve üzerinde maliyetiniz varsa ve malınız varsa fiziki olarak zaten darphaneden bunu alabiliyorsunuz. Zaten darphane sertifikasında problem yok. Ama bankalarda tekrar bu yıl beklediğimiz işte ons altın tarafında 5.880 6.000 dolar seviyesi, gram altın tarafında 10.000 seviyesi yine hedef konumunda" dedi.

İslam Memiş'ten 'altına dayalı para' iddiası "YÜKSEK FİYAT KİMİN İŞİNE YARIYOR?" "Bu yüksek fiyatlar kimin işine yarıyor?" diyen Memiş, net cevap verdi: Bankalardaki sanal varlıklarını fizikiye çevirmek isteyenler için. Peki nasıl? Memiş, yatırım stratejisini de net şekilde anlattı: “Bankadaki varlığını satarsın, düşüşü beklersin. Düşüşten sonra gidip fiziki altın alırsın. Oyun bu kadar basit.” Bu yöntemin özellikle son dönemde bankadan alım yapan yatırımcılara ek kazanç sağlayabileceğini belirtti.

İslam Memiş'ten 'altına dayalı para' iddiası PUTİN VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI KRİTİK Küresel gelişmelere de dikkat çeken Memiş, bu hafta altın tarafında üç önemli açıklama geldiğini ve bu açıklamaların çok önemli olduğunu söyledi. "Bir şeylerin artık yavaş yavaş işaretini dünyaya, kamuoyuna veriyorlar. Ama çoğu kişi bu açıklamaları kulak ardı etti. Ama ben detaylarını anlatayım size" diyen uzman isim, şu noktalara dikkat çekti: "İlk açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Vladimir Putin dedi ki, "Rusya'dan artık 100 gramın üzerinden külçe altını çıkarmak yasak." Bu kararnameyi imzaladı. Rusya'dan artık 100 gramın üzerinde altın çıkaramıyorsunuz ülke dışına. İkinci olarak Donald Trump'ın "ben altıncıyım" açıklaması vardı. "Ben altıncıyım. Altını taklit edemezsiniz. Ben altını seviyorum. Ve bir gün altına benzer bir boya çıkaracaklar. Bu boyayı çıkaracak kişi dünyanın en zengin insanı olacak" diye bir açıklama yaptı. Bir noktada mesaj verdi. Ağzından kaçırdı aslında.

İslam Memiş'ten 'altına dayalı para' iddiası ALTINA DAYALI YENİ BİR PARA, FON... Peki neyi ağzından kaçırdı? Şimdi 2030 yılındaki büyük resetlemeyi 2027 yılına, öne çektikleri için artık dizayn ettikleri bir finansal piyasa olduğu için burada altın tarafında da yavaş yavaş bir şeyler değişecek. Mesela altına dayalı yeni bir para, altına dayalı yeni bir fon, altın rengine bürünmüş yeni bir yatırım aracı artık piyasaya çıkarabilirler. Muhtemelen bunun hazırlığı var. Trump da bunu ağzından kaçırdı. Mesela Bitcoin'i biliyorsunuz altın renginde altın sarısı. Örnek verelim. Buna acaba rakip farklı bir kripto para mı çıkaracak? Altına dayalı bir kripto para mı çıkaracak? Ama bununla ilgili bir çalışma mutlaka var ki ağzından bunu kaçırdı. Çok önemli bir açıklamaydı.

İslam Memiş'ten 'altına dayalı para' iddiası ALTINA DAYALI BİR PARA ÇIKARABİLİRLER Üçüncüsü de şu: Hindistan bir açıklama yaptı. Altın tarafındaki bu sert düşüşler, yükselişler, petrol fiyatlarındaki düşüşler, yükselişler... "Siz hileli oynuyorsunuz" dedi Hindistan diğer ülkelere. "Biz dedi kendi piyasamızı oluşturacağız. Ben altından falan anlamam" dedi. Çünkü Hindistan'da şu anda benzin kuyrukları var. İnsanlar ciddi anlamda mağdur oldu. Orada enerji kriziyle karşı karşıya kaldılar ve ekonomik olarak kendi piyasasını oluşturacak veya altına dayalı bir para çıkarabilirler. Çin, Hindistan, İran gibi ülkelerden bahsediyoruz veya Çin Yuanı burayı tercih edebilirler ve dolayısıyla da böyle önemli açıklamalar geldi.

İslam Memiş'ten 'altına dayalı para' iddiası MESAJIM NET: DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL" Bakalım ne olacak. Ama net mesajım şu: Altın tarafında, gümüş tarafında yaşanan düşüşler kalıcı değil. Borsa tarafında yaşanan düşüşler kalıcı değil. Kriz var, savaş var ama beraberinde fırsatlar da var. Biz bu bardağın her zaman boş tarafına bakmıyoruz. Dolu tarafına bakıyoruz. Bizim işimiz o. Çünkü fırsatları kaçırmamamız lazım. Altın tarafında, gümüş tarafında, borsa tarafında yaşanan düşüşler kalıcı değil, fırsattır. Psikoloji yönetimi önemli. Bir tane çeyrek almak isteyen, bir tane cumhuriyet almak isteyen, meraklı, panik olan vatandaş paldır küldür kuyumculara gitti. Çarşaf çarşaf haberler, insanlar akın etti falan filan diye. Ortada bir şey yok."

