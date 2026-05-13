Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu farklı geçti
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş GAİN'i ağırladı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş GAİN, 85-72'lik skorla kazandı.
Derbide Özlem Yalman, Ali Şakacı ve Alper Özgök hakem üçlüsü görev yaptı.
Ligde bir maç eksiğiyle ikinci sırada bunan sarı-lacivertliler, 29 karşılaşmada 24 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşadı.
Derbiyle normal sezonu tamamlayan siyah-beyazlılar ise 30 karşılaşmada 25 galibiyet, 5 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 101-87 mağlup etti.
