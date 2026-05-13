Muğla’da Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova’nın yol kenarındaki uçurumda ölü bulunmasına ilişkin davada karar çıktı. Cinayetin ardından yurt dışına kaçan, daha sonra yakalanarak Türkiye’ye getirilen eski eş Andrej Kuslevic, son duruşmada suçsuz olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti ise sanığı anne ve kızını tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 2023 yılı kasım ayında Bodrum Tavşanburnu mevkisinde meydana geldi. Emlakçılık yaptığı öğrenilen Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova (15), yol kenarındaki uçurumda ölü bulundu.

'Suçsuzum' dedi, çifte müebbet yedi! Eski karısı ve gencecik kızı gitti

YURT DIŞINA KAÇAN ESKİ EŞ TÜRKİYE'YE GETİRİLİP TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in olay sonrası yurt dışına kaçtığı belirlendi, sanık mayıs 2024'te Prag'dan Münih'e giden otobüste yapılan sınır kontrolünde yakalandı. Kuslevic, 6 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.



KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Andrej Kuslevic ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklamasının ardından tercüman aracılığıyla savunma yapan Kuslevic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



SON SÖZLERİ 'SUÇSUZUM' OLDU

Sanık Kuslevic, "Savcının görüntülerde olduğunu söylediği kişi ben değilim. Otelde olduğumu kabul ediyorum ancak izletilen videolarda kendimi göremedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım. Adil karar verilmesini ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.





Dayana Dvizova

ÇİFTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından kararını açıkladı. Andrej Kuslevic hakkında, ‘boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme' ile ‘çocuğa ve kendisini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme' suçlarından indirim uygulanmadan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Irina Dvizova

KARARA İTİRAZ EDECEKLER!

Kararın ardından açıklama yapan sanık avukatı Ebru Çınar Kuvvet, verilen cezaya itiraz edeceklerini belirtti. Kuvvet, dosyada eksik deliller bulunduğunu savunarak, "Müvekkil hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu karara itiraz edeceğiz. Dosya kapsamında eksik deliller bulunduğu ve hükmün varsayımlarla kurulduğu açıktır.

Ebru Çınar Kuvvet

Ölüm tarihi, otopsi tutanağı ve defin ruhsatına göre maktullerin 28 Kasım 2023 tarihinde hayatını kaybettiği sabittir. Müvekkilimin ise oğluyla birlikte 24 Kasım 2023 tarihinde Ankara'dan çıkış yaptığı açıktır" dedi.

