İran’ın çok başlıklı füzelerle gerçekleştirdiği büyük misilleme operasyonunda, füzelerin İsrail’in askeri komuta merkezinin tam yanına isabet ettiği ortaya çıktı.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda iki füze parçası başkent Tel Aviv’in en kritik noktasına düştü.

SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN YANINDAKİ OTOPARK VURULDU

İsrail’in yüksek tirajlı gazetesi Yedioth Ahronoth, İran’ın çok başlıklı füzelerine ait iki başlığın, Savunma Bakanlığı kompleksi "Kirya"nın hemen yakınına düştüğünü duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu ise saldırının boyutuna dair daha somut bir bilgi paylaşarak, füze başlıklarının Kirya’nın bitişiğindeki otoparkı doğrudan vurduğunu ve bölgede ciddi hasar meydana geldiğini ileri sürdü.

İran'dan nokta atışı misilleme! Füzeler İsrail Savunma Bakanlığı kompleksini hedef aldı

ASKERİ SANSÜR DEVREYE GİRDİ: GÖRÜNTÜ PAYLAŞMAK YASAK

İsrail’in kalbine düzenlenen bu saldırının ardından ülkede sıkı bir askeri sansür mekanizması işletilmeye başlandı. İran füzelerinin isabet ettiği askeri ve stratejik alanlara ilişkin her türlü haber ve görüntü paylaşımı ordu tarafından engelleniyor.

ASKERİ SANSÜR DEVREYE GİRDİ: GÖRÜNTÜ PAYLAŞMAK YASAK

İsrail’in kalbine düzenlenen bu saldırının ardından ülkede sıkı bir askeri sansür mekanizması işletilmeye başlandı. İran füzelerinin isabet ettiği askeri ve stratejik alanlara ilişkin her türlü haber ve görüntü paylaşımı ordu tarafından engelleniyor.

Sansür biriminin yasakları kapsamında şunlara izin verilmiyor:

Askeri ve stratejik tesislerdeki hasarın boyutlarını gösteren detaylar.

Hava savunma füzelerinin ateşlendiği noktaları deşifre eden fotoğraf ve videolar.

Ordu tarafından onaylanmayan tüm operasyonel bilgiler.

GERÇEK HASAR GİZLENİYOR MU?

İsrail ordusundaki askeri sansür birimi izin vermediği sürece saldırılara dair detaylı bilgi paylaşımı yapılamıyor. Ancak Kirya gibi son derece korunaklı bir kompleksin hemen yanına füze parçalarının düşmüş olması, İran’ın çok başlıklı füzelerinin İsrail hava savunma sistemlerini aşma kapasitesine dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası