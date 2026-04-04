Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Kayserispor'da Teknik Direktör Erling Moe, sonuç dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, kötü bir maç çıkardıklarını ifade etti.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM"

Performanslarından ötürü hayal kırıklığı içinde olduğunu söyleyen Moe, "Deplasmanda yüzde 63-64 topla oynamanın bir şey ifade etmediğini gördük. Yeterince şans üretemedik. Korkak gibi oynadık. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Bugün geldiğimden beri en efektif olmayan maçı oynadık. Önemli maçlarımız var, tekrar ayağa kalkmamız lazım. Olumlu tek şey deplasmana gelen taraftarımızdı. Onlar için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.





