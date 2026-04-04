Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, sözlerine Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek başladı.

"MİLLİ TAKIMI TEBRİK EDİYORUM"

Direkt rakipleriyle karşılaştıklarını ve çok önemli bir maça çıktıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Dünya Kupası'na katılan milli takımı tebrik ediyorum. Montella Hoca ve ekibi ile oyuncu kardeşlerimizi. Kendilerine orada üstün başarılar diliyorum. Dualarımız onlarla olacak. Değerli ve önemliydi bugün. Direkt rakibimizle karşılaştık. Bu final maçlarını tecrübe etmiş bir takımız. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"HAK ETTİĞİMİZ YERE GELMEK İSTİYORUZ"

Kendilerini rahat ettirecek bir konuma geldiklerini aktaran Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın emeği çok mutlu ediyor, her zaman aslan payı onların. Teşekkür ediyorum. İşimiz bitmedi, puanları hızlıca toplayıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Çok çalışmalıyız. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Bence galibiyeti hak eden taraftık. Burada istediğimiz gibi başlayamadık ama son 6-7 maçta 11-12 puan gayet iyi ve gerçekçi. Teknik adamlık konusunda aceleci davranıyoruz. İçerde son 6-7 haftalık süreç takım adına çok iyiydi."

