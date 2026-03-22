İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ABD ve İsrail’e karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, düşman tamamen teslim olana kadar operasyonların süreceğini açıkladı.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken İran'dan ultimatom geldi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı düşman tamamen teslim olana kadar sürdüreceğini belirtti.



"DÜŞMAN TESLİM OLANA KADAR..."

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Telayi Nik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

"DENİZDE TAMAMEN ÇÖKTÜLER"

Denizcilik alanında düşmanın fiilen sahayı terk ettiğini ileri süren Nik, "Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, onların bu alanda tamamen çöktüğünün bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

