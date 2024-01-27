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    • İran-Pakistan sınırında gerilim tırmanıyor...9 yabancı uyruklu öldürüldü

    İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti yine bir silahlı saldırı haberiyle gündeme geldi. Eyaletteki bir evde 9 yabancı uyruklu kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken son dönemlerde bölgedeki silahlı eylemleri Ceyşu'l  Adl örgütü üstlenmişti. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İran-Pakistan sınırında gerilim tırmanıyor...9 yabancı uyruklu öldürüldü
    Pakistan, İran, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletnde bir evde 9 yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğünü duyurdu. 

    Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadığı aktarılırken, olayla ilgili başka bilgi verilmedi.

    İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, son günlerde "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek zaman zaman silahlı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.

    CEYŞU'L ADL ÖRGÜTÜNÜN SİLAHLI EYLEMLERİ

    Örgüt, 15 Aralık'ta Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis merkezine düzenlenen ve 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti. Aynı bölgede 10 Ocak'ta bir karakola düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı da Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.

    Ceyşu'l Adl, 17 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın öldürüldüğü saldırıyı da sosyal medyadaki hesaplarından paylaştığı açıklamayla üstlendiğini bildirmişti.

    Saldırıların ardından İran, örgütün Pakistan topraklarında yer aldığı iddia edilen kamplarını vurmuştu. Pakistan da buna karşılık Beluç örgütün İran topraklarında yer aldığını öne sürdüğü mevzilerini bombalamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Pakistanİran
    Haberler > Dünya > İran-Pakistan sınırında gerilim tırmanıyor...9 yabancı uyruklu öldürüldü
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