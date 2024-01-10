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    İran, Rusya için yeni yüksek teknolojili bir saldırı İHA'sı geliştirdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İran, Rusya için yeni yüksek teknolojili bir saldırı İHA'sı geliştirdi. İHA'nın 1500 kilometreye kadar menzile sahip olduğu düşünülüyor.

    İran, Rusya için yeni yüksek teknolojili bir saldırı İHA&#039;sı geliştirdi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünya Ukrayna-Rusya ve Hamas-İsrail savaşının etkisi altındayken İngilizlerden sansasyonel bir iddia geldi. 

    İngiliz SKY News Tahran'ın geliştirdiği yeni silahı 'İran'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için geliştirdiği yeni saldırı İHA'sı' başlığı ile duyurdu.

    V ŞEKLİNDE KUYRUĞA SAHİP

    Sky'ın haberine göre,  İran, Rusya için yeni yüksek teknolojili bir saldırı İHA'sı geliştirdi.

    Haberde yeni İHA'nın tamamı kendine özgü V şeklinde bir kuyruğa sahip olan Shahed-101 İHA ailesinin bir parçası olduğu bilgisine yer verildi.

    Kaynak, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 3 metre kanat açıklığına sahip olan İHA'nın bir araçtan fırlatılabileceğini ve 1.500 kilometreye kadar menzile sahip olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

    İran, Rusya için yeni yüksek teknolojili bir saldırı İHA'sı geliştirdi

    CANLI YAYIN VERİCİSİYLE DONATILDI

    Yeni İHA'nın video aktarımı için bir canlı yayın vericisiyle donatıldığı düşünülüyor.

    Ukrayna ve Batılı müttefikleri daha önce Tahran'ı, Moskova'ya Şahed-131 ve Şahed-136 olarak bilinen yüzlerce tek yönlü saldırı İHA'sı sağlamakla suçlamıştı.

    Rusya savunma bakanlığı ve İran dışişleri bakanlığı SKY News'in yorum talebine henüz yanıt vermedi.

     

     
    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İranRusyaİha
    Haberler > Dünya > İran, Rusya için yeni yüksek teknolojili bir saldırı İHA'sı geliştirdi
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