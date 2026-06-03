İran savaşı sürecinde beş hafta içinde önce Kuveyt'te müttefik ateşiyle, ardından İran semalarında düşman savunma sistemlerince jeti düşürülen ve her iki olaydan da sağ kurtulan ABD'li F-15E pilotu tarihe geçti.

İran savaşı sırasında bir aydan kısa bir süre içinde iki kez jeti düşen ABD'li bir F-15E Strike Eagle pilotu, her iki olaydan da sağ kurtularak askeri tarihe geçecek bir tesadüfe imza attı.

New York Post'un High Side Substack'e ve askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, adı kamuoyuna açıklanmayan pilot, Vietnam Savaşı'ndan bu yana bir Hava Kuvvetleri pilotunun karşılaştığı en sıra dışı ve zorlu beş haftayı atlattı.

İran savaşında tarihe geçti! Beş haftada iki kez jeti düşen ABD'li pilot karşısında Pentagon şoke oldu

İLK TALİHSİZLİK: KUVEYT'TE DOST ATEŞİ

Askeri yetkililer, şanssız pilotun serüveninin 2 Mart'ta Kuveyt'te yaşanan bir dost ateşi faciasıyla başladığını kaydetmişti. ABD'nin müttefiki olan ve Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt'in savunma güçleri, yanlışlıkla ABD Hava Kuvvetleri'ne ait üç F-15E Strike Eagle jetine ateş açtı. Olayda, aralarında söz konusu pilotun da bulunduğu altı mürettebat üyesinin tamamı fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamak zorunda kaldı ve müttefik ülke sınırları içine güvenli bir şekilde iniş yaptı.

İran savaşında tarihe geçti! Beş haftada iki kez jeti düşen ABD'li pilot karşısında Pentagon şoke oldu

DÖRT HAFTA SONRA YENİDEN KOKPİTTE: BU KEZ İRAN SEMALARI

Yaşadıkları kazaya rağmen pilotlar, sadece dört hafta sonra yeniden kokpite dönerek Tahran'da bir bombardıman görevi icra ettiler. Savunma Bakanı Pete Hegseth o dönemde yaptığı açıklamada pilotların bu cesaretini övgüyle dile getirmişti.

Ancak bu başarılı operasyondan sadece birkaç gün sonra, Kuveyt'teki kazadan kurtulan pilotlardan birinin peşini şanssızlık yine bırakmadı. 3 Nisan'da İran semalarında görev yapan F-15E savaş uçağı, düşman savunma sistemleri tarafından vuruldu ve uçaktaki iki pilot düşman topraklarına düştü.

ZAGROS DAĞLARI'NDA NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

Uçağın düşmesinin ardından pilot aynı gün hızla kurtarılmayı başarırken, uçaktaki silah sistem subayı olan Hava Kuvvetleri albayı ise yaralandı. İran yönetiminin başına ödül koyduğu albay, yakalanmamak için Zagros Dağları'na sığınarak saklanmak zorunda kaldı. ABD ordusu, albayın sığındığı yeri tespit ettikten sonra ertesi gün düzenlediği cesur bir kurtarma operasyonuyla subayı düşman topraklarından çekip aldı.

Askeri yetkililer, beş hafta içinde iki kez jeti vurulan bu pilotun, Vietnam Savaşı'ndan bu yana aynı çatışmada iki kez düşürülen ve hayatta kalmayı başaran "neredeyse kesin" ilk sabit kanatlı Hava Kuvvetleri pilotu olarak askeri tarihe geçtiğini açıkladı.

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