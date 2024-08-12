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İran'da şiddetli patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran&#039;da şiddetli patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın Kermenşah eyaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada en az dört kişi öldü, sekiz kişi de yaralandı.

İran'ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletindeki İslamabad kasabasında henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay'da en az 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre patlamada çok sayıda konut hasar aldı. Yetkililerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri Heniyye'ye yapılan suikastın ardından İsrail'e yapılacak misilleme saldırısı öncesinde Kirmanşah eyaletinde askeri tatbikata başladı. 

İki olayın bağlantılı olduğuna dair şuanda bir açıklama bulunmuyor. Kirmanşah valisi tatbikatların yerel halk için herhangi bir endişe oluşturmayacağını belirtti. Tatbikatların Salı gününe kadar devam etmesi planlanıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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