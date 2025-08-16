İran’da terör saldırısı! Militanlar polisle çatıştı: Ölü ve yaralılar var

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru hayatını kaybetti, bir diğer memur ise yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Pakistan merkezli olduğu iddia edilen Ceyş el Adl (Jaish al-Adl) üstlendi.

Fars haber ajansı, İranşehr kentinde yaşanan çatışmada saldırganların da yaralandığını ve olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştıklarını iletti.

Güvenlik güçlerinin saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

CEYŞ EL ADL YENİDEN SAHNEDE

Saldırıya ilişkin sorumluluğu sosyal medya üzerinden üstlenen Jaish al-Adl, son yıllarda İran’ın güneydoğusunda çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdi. Grup, 26 Temmuz’da yine Sistan-Beluçistan’da bir adliye binasına düzenlenen saldırıyı da üstlenmişti. O saldırıda en az altı kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, bölgedeki çatışmaları genellikle Beluç ayrılıkçıları ve uyuşturucu kaçakçılarına bağlı silahlı grupların saldırılarıyla ilişkilendiriyor.

İRAN'IN EN HUZURSUZ BÖLGESİ

Sistan-Beluçistan, İran’daki Şii çoğunluğun aksine büyük oranda Sünni Müslüman Beluç nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bölge, İran güvenlik güçleri ile militan gruplar arasında yıllardır süregelen çatışmalarla gündemde.

Ceyşul Adl ise Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan bölgesinde İran güvenlik güçlerine karşı düzenlediği saldırılarla biliniyor. Bölgedeki etnik ve mezhepsel gerilimlerin yanı sıra, örgütün bölgedeki varlığı İran yönetimi için uzun süredir ciddi bir güvenlik sorunu oluşturdu. İran güvenlik güçleri, bölgedeki terör unsurlarına karşı operasyonlarını sürdürüyor.