İran’daki protestolarda öldürüldüğü iddiasıyla paylaşılan çocuğun fotoğrafının, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in oğlu David Bennett’e ait olduğu ortaya çıktı. Yanlış bilginin hükümet karşıtı hesaplar tarafından yayılması tepkilere neden olurken, İran medyası paylaşımın halkı kışkırtmaya yönelik olduğunu duyurdu.

İsrail basınında yer alan habere göre, İran’da yönetim karşıtı çevrelere yakın bazı sosyal medya hesapları, Tahran’daki olaylarda “Kuruş Şirini” adlı bir çocuğun güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasını gündeme taşıdı. Ancak bu paylaşımlarda kullanılan fotoğrafın, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in oğlu David Bennett’e ait olduğu ortaya çıktı.

Haberde, söz konusu görselin Bennett ailesinin İsrail’in güneyine yaptığı bir gezi sırasında çekildiği ve David Bennett’in bu kareyi 19 Aralık 2025’te kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bilgisine yer verildi.

"KIŞKIRTMAK İÇİN YAPTILAR"

Protestoları destekleyen bazı X sosyal medya hesaplarının David Bennett'in fotoğrafını, "İsmi Kuruş Şirini idi. Tahran'daki Firuzi Caddesi'nde Hamaney'in adamları tarafından doğrudan ateşle öldürüldüğünde henüz 17 yaşında bile değildi." ifadeleriyle paylaştığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise dolaşıma sokulan fotoğrafın eski İsrail Başbakan'ın oğluna ait olduğu ve halkı aldatmak ve kışkırtmak amacıyla yayınlandığının ortaya çıktığını aktardı.

İRAN'DE NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

