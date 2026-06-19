İran'dan ABD'ye açık açık tehdit: Daha sert bir tokat yerler
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’yi İran’la varılan anlaşmanın hükümlerine uyması konusunda uyardı. Galibaf, "Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, ezici bir cevap vermekten çekinmeyiz. Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" ifadelerini kullandı.
- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, anlaşmanın şart ve hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamakla görevli olduklarını belirtti.
- Galibaf, karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi veya aşırı taleplerde bulunması durumunda düşmana ezici bir cevap vermekten çekinmeyeceklerini söyledi.
- Anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda verilecek cevabın sert olacağı konusunda uyarıda bulunan Galibaf, savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler ifadesini kullandı.
ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalanmasının ardından, Tahran yönetiminden Washington’a dikkat çeken bir uyarı yapıldı.
ABD ve İran görüşecek mi? Açıklama geldi
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine verilen görevin anlaşmanın şart ve hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu belirtti.
"EZİCİ BİR CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"
"Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, düşmana ezici bir cevap vermekten çekinmeyiz" diyen Galibaf, anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda buna verecekleri cevabın sert olacağı konusunda uyardı.
"DAHA SERT BİR TOKAT YERLER"
Galibaf, "Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" ifadelerini kullandı.