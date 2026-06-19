İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’yi İran’la varılan anlaşmanın hükümlerine uyması konusunda uyardı. Galibaf, "Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, ezici bir cevap vermekten çekinmeyiz. Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalanmasının ardından, Tahran yönetiminden Washington’a dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine verilen görevin anlaşmanın şart ve hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf

"EZİCİ BİR CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

"Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, düşmana ezici bir cevap vermekten çekinmeyiz" diyen Galibaf, anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda buna verecekleri cevabın sert olacağı konusunda uyardı.

"DAHA SERT BİR TOKAT YERLER"

Galibaf, "Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" ifadelerini kullandı.

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