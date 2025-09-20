İran’dan flaş hamle: UAEA ile işbirliği askıya alınıyor

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında toplandı. Toplantıda bölgesel gelişmeler, İsrail’in bölgede izlediği politikalar ve UAEA ile yürütülen işbirliği ele alındı. Konseyin açıklamasında, mevcut koşullarda İran’ın barış ve istikrar için işbirliğini artırma politikasını sürdüreceğini vurgulandı. Ancak, İran Dışişleri Bakanlığı’nın UAEA ile yürüttüğü temaslar ve sunduğu çözüm önerilerine rağmen, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin tutumu nedeniyle Ajans’la işbirliğinin askıya alınacağı belirtildi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’na, ulusal çıkarların korunması amacıyla diplomatik temaslarını sürdürme talimatı verildi.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI REDDEDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), E3 ülkelerinin başlattığı süreç ile İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören tasarıyı oylamaya sunma kararı almıştı. BMGK’da dün gerçekleştirilen oturumda, İran’ın nükleer taahhütlerini teyit eden ve BM yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılmasını öngören karar tasarısını reddedilmişti. Oylamada tasarıya Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir destek verirken, İngiltere, Fransa ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 9 ülke karşı oy kullanmış, Guyana ile Güney Kore ise çekimser kalmıştı.

İRAN, UAEA İLE İŞBİRLİĞİNİ ASKIYA ALMIŞTI

İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran’da, nükleer ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

İRAN İLE UAEA ANLAŞMAYA VARMIŞTI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi daha sonra UAEA Başkanı Rafael Grossi ile 9 Eylül’de Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelmişti. Arakçi görüşmede Haziran ayında ABD ile İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlamasını öngören anlaşmaya imza atmıştı.