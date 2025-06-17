İran'ı vurmaya devam ederken Gazze'de ateşkes mi yapacaklar? "60 günlük ateşkes teklifi"

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2025 18:11 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 18:20 - Güncelleme:

İsrail ordusu Gazze'deki zulmünü sürdürüyor. İran ile devam eden çatışmalar ise sert bir şekilde devam ediyor. Tüm bu gerginliğin ortasında ise, Israel Hayom gazetesi, ABD'nin Gazze'de 60 günlük bir ateşkes teklifi üzerinde çalıştığını iddia etti.

İsrail-İran arasındaki sıcak çatışmalar devam ederken, İsrail ordusunun Gazze'de zulmünü de sürdürüyor. Israel Hayom gazetesinin haberinde, "İsrail'in, ateşkes ve alıkoyduğu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin bırakılmasını öngören ABD teklifi üzerinde çalıştığı" ifade edildi. GAZZE'DE ATEŞKES Mİ GELİYOR? ABD'nin önerdiği ateşkesin 60 gün süreceği, bu sürede saldırıları sonlandırmak için müzakerelerin yapılacağı ve esirlerin serbest bırakılacağı iddia edildi. İlgili Haber Trump, ABD istihbaratını yalanladı! İran'ın nükleer silahı var mı? ABD'nin saldırıların sona ermesi ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası konusunda katılımcı tarafların tamamını ciddi şekilde garanti eden bir formül önerdiği öne sürüldü. "TEKLİFİ ABD YAPTI, HAMAS KABUL ETTİ" Gazete haberinde Hamas'ın ABD'nin teklifini kabul ettiğini iddia etti. İsrail, Hamas ve ABD'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" söylemişti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş