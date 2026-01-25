İran'da Aralık ayının sonunda başlayan rejim karşıtı protestolar, 8 Ocak'tan itibaren güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddetli bir baskıyla korkunç bir hal aldı. Yaralıları tedavi eden İranlı cerrah toplam ölü sayısının 20 binden fazla olduğunu tahmin ettiğini ve rejim güçlerinin göstericilere gerçek mermilerle müdahale ettiğini söyledi.

İran’daki rejim karşıtı gösterilere yönelik güvenlik güçlerinin 8 Ocak gecesi başlattığı ve 'kitlesel bir kıyıma' dönüştüğünü öne süren sert müdahalede, Tahran başta olmak üzere birçok şehirdeki hastaneler savaş alanına döndü.

Kimliğini gizleyen ve İngiliz The Guardian gazetesine konuşan bir cerrahın ifadelerine göre, rejim güçlerinin protestoculara gerçek kurşunla müdahale etti ve hastane kapasitelerinin çok üzerinde can kaybı yaşandı.

İranlı cerrah yaşadığı dehşeti anlattı: Yaralılardan sürekli gerçek mermi çıkardım

HASTANE BİR GÜNDE KAPASİTESİNİ 9 KAT AŞTI

İnternet ve mobil iletişimin tamamen kesildiği 8 Ocak gecesi, hastaneler dakikalar içinde "kitlesel zayiat alanı"na dönüştü. Cerrah, başlangıçta saçma yaralarıyla gelen hastaların yerini, kısa süre sonra vücutlarının bir yanından girip diğer yanından çıkan gerçek mermilerle vurulmuş yaralıların aldığını anlattı.

Özellikle gövde yaralanmalarıyla ilgilenen ve çok sayıda mermi çıkardığını anlatan cerrah, "Uyarı atışı değildi. Bunlar onları öldürmek için kullanılan gerçek mermilerdi" ifadelerini kullandı.

Tahran'da göstericilere ateş açılmasının ardından kalan saçmaları gösteren röntgen görüntüsü. Fotoğraf: Vahid Online

Normalde bir gecede iki acil ameliyat yapılan hastanede, 9 saatte yaklaşık 18 operasyon gerçekleştirildi. Cerrah, depremlerde veya büyük kazalarda bile birkaç saatte 20-30 yaralı gördüğünü belirtirken, o gece ve sonraki günlerde gelen yaralı sayısının yüzlerle ifade edildiğini söyledi.

CERRAHIN CAN KAYBI TAHMİNİ: 20 BİNDEN FAZLA

Resmi can kaybı rakamları henüz açıklanmazken, cerrah hastane kapasitelerine dayanarak şok edici bir tahminde bulundu. Yaklaşık 2 milyonluk şehirde tek bir gecede binden fazla kişinin öldürülmüş olabileceğini, ülke genelinde ise bu sayının 20 bini aşabileceğini öne sürdü.

Cerrah ayrıca, sokakta biriken kan göllerinin metrelerce uzadığını ve hastaneye ulaşamadan ölenlerin sayısının yüksek olduğunu belirtti.

ÇOĞU İNSAN TEDAVİ OLMAKTAN KORKTU

Cerrah, yaşanan şiddetin bir polis operasyonundan ziyade, sivillere uygulanan savaş kurallarını andırdığını ifade etti. Protestocuların hastaneye gelmekten korktuğu, çünkü rejim tarafından hasta bilgilerinin talep edildiği ve aksi takdirde hastane yönetiminin ciddi sonuçlarla karşılaştığı bir sistem olduğunu söyledi.

Yaralıların çoğunun hastane yerine gizli kodlarla kendisini aradığını belirten cerrah, “Vurulanların arasında sadece genç protestocular değil, 16 yaşındaki bir çocuk ve 70'li yaşlarındaki bir adamda vardı. Sadece sokaktağı olduğu için ölen kişiler oldu” dedi.

Öte yandan, ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestolarda doğrulanmış ölü sayısınını 5 bin 2 olduğunu açıkladı. Ancak cerrah, yaşananların ölçeğinin ve karanlıkta gerçekleşenlerin çok daha büyük olduğunu savundu.

