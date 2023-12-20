İşgal sırasında tepki çeken hamle! Singapur İsrail'deki ilk büyükelçiliğini açtı

20 Aralık 2023 09:52 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:00

İsrail-Hamas Savaşı patlak verdiğinden bu yana bazı ülkeler İsrail'le olan diplomatik ilişkilerini açıktan geliştirmeye başladı. Singapur'un İsrail'de büyükelçilik açmasıyla birlikte, savaşın başından beridir güven mektubu sunan diplomat sayısı 16'ya ulaştı.

SİNGAPUR'UN İLK İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ

İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Singapur'un 1965'te bağımsızlığını kazanmasından sonra İsrail'deki ilk büyükelçiliğini açtı. İki ülkenin arasında 54 yıla varan sıkı bir dostluk olması rağmen Singapur'un, Arap devletlerinden alacağı tepkiden dolayı şimdiye kadar böyle bir hamleye cüret edemediği ifade edildi.

SİNGAPUR'UN EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİLERİNDEN

Singapur, İsrail-Hamas Savaşı başladığından beridir uluslararası arenada İsrail'in yanında yer aldı. 7 Ekimde başlayan Hamas saldırılarını keskin bir dille kınamakla kalmayarak İsrail'in yaptığı katliamları 'meşru müdaafa' olarak kabul ettiğini açıkladı.

Singapur'un yeni İsrail Büyükelçisi Ian Mak ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, önümüzdeki yılın erken safhalarında gerçekleşmesi planlanan 'Singapur'a ekonomik yardım' hakkında ikili görüşme gerçekleştirdi. Singapur'un en büyük silah tedarikçilerinden birinin İsrail olduğu biliniyor.