İşgal sırasında tepki çeken hamle! Singapur İsrail'deki ilk büyükelçiliğini açtı
İsrail-Hamas savaşı sürerken, Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'dan tepki çeken bir hamle geldi. Bağımsızlığını kazandığı 1965 yılından bu yana İsrail'deki ilk büyükelçiliğini açan Singapur'un, uzun süredir uluslararası camiada İsrail'i desteklediği biliniyor.
İsrail-Hamas Savaşı patlak verdiğinden bu yana bazı ülkeler İsrail'le olan diplomatik ilişkilerini açıktan geliştirmeye başladı. Singapur'un İsrail'de büyükelçilik açmasıyla birlikte, savaşın başından beridir güven mektubu sunan diplomat sayısı 16'ya ulaştı.
SİNGAPUR'UN İLK İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ
İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Singapur'un 1965'te bağımsızlığını kazanmasından sonra İsrail'deki ilk büyükelçiliğini açtı. İki ülkenin arasında 54 yıla varan sıkı bir dostluk olması rağmen Singapur'un, Arap devletlerinden alacağı tepkiden dolayı şimdiye kadar böyle bir hamleye cüret edemediği ifade edildi.
SİNGAPUR'UN EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİLERİNDEN
Singapur, İsrail-Hamas Savaşı başladığından beridir uluslararası arenada İsrail'in yanında yer aldı. 7 Ekimde başlayan Hamas saldırılarını keskin bir dille kınamakla kalmayarak İsrail'in yaptığı katliamları 'meşru müdaafa' olarak kabul ettiğini açıkladı.
Singapur'un yeni İsrail Büyükelçisi Ian Mak ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, önümüzdeki yılın erken safhalarında gerçekleşmesi planlanan 'Singapur'a ekonomik yardım' hakkında ikili görüşme gerçekleştirdi. Singapur'un en büyük silah tedarikçilerinden birinin İsrail olduğu biliniyor.