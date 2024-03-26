İsrail, 8 yaşındaki çocuğu öldürdü! Geride gözyaşları içindeki ailesi kaldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail güçlerinin Refah kentine saldırıları devam ediyor. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerden biri de 8 yaşındaki Filistinli Eylin el-Etamna. 8 yaşındaki Eylin'in ailesi, çocuklarını morgdan alırken gözyaşlarını tutamadı.
İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Uluslararası arenadan gelen tüm uyarılara rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin son sığınağı Refah kentini hedef alıyor.
İsrail ordusuun Gazze'nin Refah kentindeki düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Saldırılarda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Filistinli Eylin el-Etamna naaşı, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Refah kentindeki En-Neccar Hastanesi morgundan alındı.
Hayatını kaybeden Eylin çocuğun yakınları üzüntü yaşadı.