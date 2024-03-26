İsrail, 8 yaşındaki çocuğu öldürdü! Geride gözyaşları içindeki ailesi kaldı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mart 2024 20:25 - Güncelleme: 26 Mart 2024 20:37 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail güçlerinin Refah kentine saldırıları devam ediyor. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerden biri de 8 yaşındaki Filistinli Eylin el-Etamna. 8 yaşındaki Eylin'in ailesi, çocuklarını morgdan alırken gözyaşlarını tutamadı.