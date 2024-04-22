İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail Askeri İstihbarat Şefi istifa etti

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail Askeri İstihbarat Şefi istifa etti

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Askeri İstihbarat Şefi Haliva'nın yaptığı gibi Başbakan Netanyahu'nun da sorumluluk üstlenip istifa etmesi gerektiğini belirtti. Lapid, "Netanyahu'nun da aynısını yapması uygun olur" dedi.

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva istifa kararı aldı. Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu.

NETANYAHU'YA DA İSTİFA ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Haliva'nın istifasının "onurlu" olduğunu ve "haklı" gerekçelere dayandığını vurgulayarak, Netanyahu'nun da aynı şekilde hareket etmesi çağrısında bulundu.

"AYNISINI YAPMASI UYGUN OLUR"

Lapid, "Yetkiyle ağır bir sorumluluk da gelir. AMAN (İsrail Askeri İstihbarat Dairesi) Başkanı'nın emeklilik kararı haklı ve onurludur. Başbakan Netanyahu'nun da aynısını yapması uygun olur." dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Tümgeneral Haliva bugün istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunmuştu. 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.

Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk İsrailli üst düzey askeri yetkili olmuştu.