İsrail askeri Cohen'den 'yok et' emri aldıklarını doğrulayan paylaşım

İsrailli asker Ram Cohen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, 'ordunun yok etmeye izin verdiği' iddialarını doğruladı. Akaryakıt tankerleri ve fabrikaların havaya uçurulduğu anları paylaşan Cohen, "Elbette bir yerden ayrıldığımızda, bir patlamayla son bulur." ifadelerine yer verdi.

İsrailli asker Gazze'deki vahşeti ABD basınında itiraf etti: Kota ile ev bombalanıyor

İsrailli asker Gazze'deki vahşeti ABD basınında itiraf etti: Kota ile ev bombalanıyor

ABD basınına konuşan İsrailli askerlerin itirafları, dünya gündemine oturmuştu. İsrailli bir askerin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım bu itirafları doğruladı.

"KOTA İLE EV BOMBALANIYOR" DEMİŞTİ

Kendilerine ordu tarafından günlük kota verildiğini belirten Michael Ofer Ziv, "O kota kadar ev bombalamak gerekiyor, bazen kotanın da fazlasını istiyorlar." dedi.

İsrail ordusunun hedefleri rastgele seçtiğini belirten Ziv, hedef seçerken hiçbir hassasiyet gösterilmediğini ve uluslararası hukuka uymadığını doğruladı.

İSRAİLLİ ASKER PATLATMA ANLARINI PAYLAŞTI

İsrailli asker Ram Cohen, taburunun Gazze Şehri'ndeki akaryakıt tankerlerini ve fabrikaları havaya uçurduğu anların görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Cohen videoyu, "Başlangıçta uyuduğumuz hangarları hatırlıyor musunuz? Elbette bir yerden ayrıldığımızda, bir patlamayla son bulur. Ve bunlar en güzelleriydi." ifadeleriyle paylaştı.

Söz konusu paylaşım, İsrailli askerlerin yok etmelerine izin verildiğine dair raporları doğruluyor. Raporlarda, İsrail askerlerinin Gazze'deyken çok az veya hiç denetim olmadığını, komutanların baskın düzenledikten sonra evleri ve hastaneleri yakmalarına izin verdiğini söylediği belirtiliyor.