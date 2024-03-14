İsrail Gazze'de BM merkezini vurdu: 1 ölü, 22 yaralı
Dünya Haberleri / Ajanslar
İnsani yardım noktalarını hedef alan İsrail ordusu bu kez BM'nin yardım kuruluşu UNRWA'ya saldırdı. Kurumun Refah'taki gıda dağıtım merkezini hedef alan İsrail'in saldırısında BM çalışanı bir kişi öldü 22 kişi yaralandı.
7 Ekim'den bu yana Gazze'yi enkaza çeviren İsrail, açlık silahıyla da vurduğu kentte yardım kuruluşlarını hedef alıyor. İnsani noktalara saldıran İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) saldırı düzenledi.
Kurum, İsrail'in Refah'taki bir gıda dağıtım merkezini vurması sonucunda en az bir çalışanının öldüğünü, 22 çalışanının da yaralandığını açıkladı.
Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail hava saldırısının beş kişiyi öldürdüğünü duyurdu.
Refah'ın doğusundaki gıda dağıtım merkezinin doğu bölümünde patlama yaşandığı belirtildi.
Saldırıda 15 yaşındaki bir oğlan çocuğu ile ve yaşları 27-50 arasında değişen dört erkeğin öldürüldüğü açıklandı.
YARDIM ALIRKEN VURULDULAR
Görgü tanıklarından Refahlı Sami Abu Salim, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Burası bir UNRWA merkezi ve güvenli olması bekleniyor. Bazıları Ramazan ayında gıda ihtiyacı olan insanlara yardım dağıtmak için çalışmaya geldi. Aniden iki füze vurdu" dedi.
UNRWA Komiseri Philippe Lazzarini tesislerine yapılan saldırı için "Gıda tedariğinin tükenmek üzere olduğu, açlığın kol gezdiği, bazı bölgelerde kıtlığa dönüştüğü bir zamanda yapıldı. Her gün Gazze Şeridindeki tesislerimizin koordinatlarını çatışmanın taraflarıyla paylaşıyoruz. İsrail ordusu bu tesisin koordinatlarını dün almıştı" dedi.
UNRWA Gazze'deki 13 bin çalışanının en az 165'inin savaşta öldürüldüğünü, 150 tesisinin vurulduğunu ve BM bayrağı altında sığınak arayan 400'den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Yaklaşık 1,4 milyon Filistinli'nin Refah'a sığındığı biliniyor.
Kaynak: Ajanslar