İsrail Gazze'de BM merkezini vurdu: 1 ölü, 22 yaralı

UNRWA Komiseri Philippe Lazzarini tesislerine yapılan saldırı için "Gıda tedariğinin tükenmek üzere olduğu, açlığın kol gezdiği, bazı bölgelerde kıtlığa dönüştüğü bir zamanda yapıldı. Her gün Gazze Şeridindeki tesislerimizin koordinatlarını çatışmanın taraflarıyla paylaşıyoruz. İsrail ordusu bu tesisin koordinatlarını dün almıştı" dedi.

UNRWA Gazze'deki 13 bin çalışanının en az 165'inin savaşta öldürüldüğünü, 150 tesisinin vurulduğunu ve BM bayrağı altında sığınak arayan 400'den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Yaklaşık 1,4 milyon Filistinli'nin Refah'a sığındığı biliniyor.