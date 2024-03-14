Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > İsrail Gazze'de BM merkezini vurdu: 1 ölü, 22 yaralı

İsrail Gazze'de BM merkezini vurdu: 1 ölü, 22 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
İsrail Gazze&#039;de BM merkezini vurdu: 1 ölü, 22 yaralı

Dünya Haberleri  / Ajanslar

İnsani yardım noktalarını hedef alan İsrail ordusu bu kez BM'nin yardım kuruluşu UNRWA'ya saldırdı. Kurumun Refah'taki gıda dağıtım merkezini hedef alan İsrail'in saldırısında BM çalışanı bir kişi öldü 22 kişi yaralandı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi enkaza çeviren İsrail, açlık silahıyla da vurduğu kentte yardım kuruluşlarını hedef alıyor. İnsani noktalara saldıran İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) saldırı düzenledi. 

Kurum, İsrail'in Refah'taki bir gıda dağıtım merkezini vurması sonucunda en az bir çalışanının öldüğünü, 22 çalışanının da yaralandığını açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail hava saldırısının beş kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Refah'ın doğusundaki gıda dağıtım merkezinin doğu bölümünde patlama yaşandığı belirtildi.

Saldırıda 15 yaşındaki bir oğlan çocuğu ile ve yaşları 27-50 arasında değişen dört erkeğin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail Gazze'de BM merkezini vurdu: 1 ölü, 22 yaralı - 1. Resim

YARDIM ALIRKEN VURULDULAR

Görgü tanıklarından Refahlı Sami Abu Salim, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Burası bir UNRWA merkezi ve güvenli olması bekleniyor. Bazıları Ramazan ayında gıda ihtiyacı olan insanlara yardım dağıtmak için çalışmaya geldi. Aniden iki füze vurdu" dedi.

İsrail Gazze'de BM merkezini vurdu: 1 ölü, 22 yaralı - 2. Resim

UNRWA Komiseri Philippe Lazzarini tesislerine yapılan saldırı için "Gıda tedariğinin tükenmek üzere olduğu, açlığın kol gezdiği, bazı bölgelerde kıtlığa dönüştüğü bir zamanda yapıldı. Her gün Gazze Şeridindeki tesislerimizin koordinatlarını çatışmanın taraflarıyla paylaşıyoruz. İsrail ordusu bu tesisin koordinatlarını dün almıştı" dedi.

İsrail Gazze'de BM merkezini vurdu: 1 ölü, 22 yaralı - 3. Resim

UNRWA Gazze'deki 13 bin çalışanının en az 165'inin savaşta öldürüldüğünü, 150 tesisinin vurulduğunu ve BM bayrağı altında sığınak arayan 400'den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Yaklaşık 1,4 milyon Filistinli'nin Refah'a sığındığı biliniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Stoltenberg, NATO müttefiklerine Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlama çağrısı yaptı - DünyaNATO'dan üyelerine "Ukrayna" çağrısı: AcilRusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağı - DünyaRusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağıHava sahasını kapatmıştı: Arjantin'den Venezuela'ya 'diktatörlük' suçlaması - DünyaHava sahasını kapatmıştı: Arjantin'den Venezuela'ya 'diktatörlük' suçlamasıGazze'de can kaybı arttı! İsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyor - Dünyaİsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyorPutin'den kadın askeri utandıran iltifat - DünyaPutin'den kadın askeri utandıran iltifatDanimarka'da yeni tartışma! Kadınlar zorunlu askerlik hizmetine katılabilir - DünyaKadınlar zorunlu askerlik hizmetine katılabilirAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan mesajı: Barışa hiç olmadığı kadar yakınız - Dünya'Barışa hiç olmadığı kadar yakınız'Dünyanın gözü Rusya'daki seçimde... Putin'den seçim öncesi 'vatanseverlik' vurgusu - DünyaDünyanın gözü 3 gün Rusya'da olacakHollanda'da seçimi kazandı ama başbakan olamadı - DünyaHollanda'da seçimi kazandı ama başbakan olamadıİsrail yönetiminde Filistin çatlağı! Netanyahu ile Savunma Bakanı toplantıda tartıştı - DünyaBakan 'Filistin' dedi, Netanyahu duymak bile istemedi
Sonraki Haber Yükleniyor...