Filistinli esirlerle ilgili kurumlar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında yayılan uyuz hastalığı ve kötüleşen sağlık şartları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Esirler ve Özgürleştirilenler Heyeti, Esirler için Dayanışma ve İnsan Hakları Kurumu (Damir) ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli tutuklular arasında yayılan uyuz hastalığı ve kötüleşen sağlık şartları nedeniyle DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a acil müdahale çağrısı yapıldığı bildirildi.

UYUZ VAKALARI YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde başta uyuz olmak üzere çeşitli hastalıkların yayılmaya devam ettiği, hastalığın çocuk tutuklular arasında da görüldüğü ifade edildi. İsrail hapishane yönetiminin tutuklulara yönelik uyguladığı kısıtlamalar kapsamında temel hijyen malzemelerine erişimin sınırlandırıldığı, duş imkanlarının kısıtlandığı ve tutukluların aşırı kalabalık koğuşlarda tutulduğu vurgulanan açıklamada, hastaların izole edilmediği ve gerekli tıbbi bakımın sağlanmadığı, bu şartlar nedeniyle uyuz vakalarının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

İsrail hapishanelerinde uyuz salgını! Filistinliler için acil müdahale çağrısı yapıldı

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI TALEBİ

Açıklamada, serbest bırakılan tutukluların ifadeleri ve avukatların aktarımlarına göre hastaların şiddetli kaşıntı, cilt enfeksiyonları, sürekli ağrı ve uykusuzluk yaşadığı ifade edildi. Söz konusu kurumlar, DSÖ’den bağımsız sağlık ekiplerinin tutukluluk merkezlerine girerek durum değerlendirmesi yapmasına izin verilmesini isterken, İsrail makamlarına da tedavi imkanlarının sağlanması ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamada İsrail hapishanelerinde uyuz hastalığının “tehlikeli ve hızlı şekilde yayıldığını” belirterek, kalabalık koğuşlarda her 8 tutukludan 3’ünde hastalık görüldüğünü açıklamıştı.

İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve gelmesinden bu yana, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerindeki şartların kötüleştiği yönünde çeşitli insan hakları raporları yayımlandı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin bulunduğu, bunlar arasında çocuk ve kadınların da yer aldığı belirtiliyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının raporlarında, tutukluların işkence, açlık, kötü muamele ve tıbbi ihmal gibi uygulamalardan şikayetçi olduğu aktarılıyor.

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