İsrail köşeye sıkıştı! Lübnan ve Gazze'de üst üste saldırı, ölü ve yaralılar var

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Lübnan'dan gelen saldırılarla köşeye sıkıştı. Hizbullah güçleri Kamikaze saldırısıyla İsrail'in kuzeyini vurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları ise Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu duyuruldu.

Arzımevud hayalleri uğruna Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, köşeye sıkıştı! Bir yandan Gazze'de diğer yandan Lübnan'da çatışmalarını sürdüren İsrail, üst üste saldırılarla sarsıldı. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerinin İHA saldırısında 9 kişi yaralandı. Gazze'de ise direniş grupları İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldı. Saldırıda İsrail askeri öldü.

İRAN DESTEKLİ GÜÇLERDEN KAMİKAZE SALDIRISI

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İran destekli Hizbullah güçleri Lübnan’ın güneyinden, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne kamikaze İHA ile saldırısı düzenlendi.

Saldırı öncesinde, Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki İsrail işgal birimleri Ein Qiniya ve Merom Golan'da sirenler çaldı.

Saldırıda 2'si ağır 9 İsraillinin yaralandı.

GAZZE'DE İSRAİL ASKERLERİ PUSUYA DÜŞTÜ: ÖLÜLER VAR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri Gazze kentinin Eş-Şucaiyye ve Tel el-Heva mahallelerinde İsrail askerleri ile araçlarını pusuya düşürdü.

İsrail askerleriyle girilen çatışmalara ilişkin Telegram hesaplarından bilgi verildi.

Kassam'ın açıklamasında, Tel el-Heva Mahallesi'nde 2 İsrail personel aracı ile bir buldozerin Yasin-105 roketleri ile vurulduğu ve içlerindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Şucaiyye Mahallesi'nde ise İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın havan topları, Netzarim ekseninde bir komuta merkezinin ise kısa menzilli "Rucum" füzeleriyle vurulduğu kaydedildi. Şucaiyye'de ayrıca bir Merkava tankının Yasin-105 roketiyle vurulduğu aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri ise Şucaiyye'nin doğusundaki Santral bölgesinde bulunan İhlil Caddesi'nde İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girildiğini, Et-Tekaddum ekseninde İsrail askerlerinin havan toplarıyla hedef alındığını ve ayrıca bir askerin keskin nişancı kurşunuyla vurulduğunu açıkladı.